Η ΑΕΚ θυμίζει τις μεγάλες στιγμές, τα ορόσημα και τα ρεκόρ που σημείωσε στη φετινή της πορεία στο Conference League δηλώνοντας περήφανη για αυτή τη διαδρομή που έκανε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

H ανάρτηση της ΑΕΚ:

Η πορεία της ΑΕΚ στο UEFA Conference League 2025-26 ολοκληρώθηκε και αυτό που μένει στον κόσμο είναι οι μεγάλες συγκινήσεις, οι μεγάλες υπερβάσεις και τα μεγάλα ρεκόρ που έκανε η ομάδα μας.

Από τις 24 Ιουλίου 2025 μέχρι τις 16 Απριλίου 2026, δηλαδή σε ένα χρονικό διάστημα σχεδόν εννέα μηνών, η ΑΕΚ έδωσε 16 αγώνες και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που έχει παίξει σε προημτελική φάση σε τέσσερις ευρωοπαϊκές διοργανώσεις.

Ήταν ένα συναρπαστικό «ταξίδι» για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και θα μπορούσε να έχει συνέχεια, όμως οι λεπτομέρειες δεν ήταν υπέρ της στους δύο τελευταίους αγώνες. Όπως και να έχει, η διαδρομή της ήταν αντάξια του ονόματός της και όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ είναι υπερήφανος για όσα πέτυχε και για όσα έζησε.

Το βίντεο αυτό του AEK TV παρουσιάζει τις πιο σημαντικές στιγμές αυτής της πορείας.



