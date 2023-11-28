Παναθηναϊκός: Εμπιστοσύνη σε Μπρινιόλι, αλλά πιθανή η επιστροφή Λοντίγκιν στο τέρμα

Η αξία και η προσφορά του Αλμπέρτο Μπρινιόλι στον Παναθηναϊκό είναι δεδομένη και δεν την αμφισβητεί κανένας. Ούτε φυσικά πρόκειται να κλονιστεί η εμπιστοσύνη της ομάδας και του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον Ιταλό γκολκίπερ επειδή μέσα σε λίγες ημέρες έκανε δεύτερο σοβαρό λάθος. Άπαντες στο πράσινο στρατόπεδο στηρίζουν τον άνθρωπο που χθες βραβεύτηκε ως κορυφαίος τερματοφύλακας του περσινού πρωταθλήματος, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξει αλλαγή κάτω από τα δοκάρια, ακόμη και στο ματς της Πέμπτης με τη Βιγιαρεάλ (22:00).



Ο Γιούρι Λοντίγκιν μετρά ήδη τέσσερις εμφανίσεις στις δώδεκα αγωνιστικές του πρωταθλήματος έχοντας πολύ καλή παρουσία. Ο ομογενής τερματοφύλακας φέτος έχει μεγαλύτερο ρόλο και δεν περιορίζεται σε παιχνίδια Κυπέλλου, ενώ ουδέποτε αντιμετωπίστηκε ως αναπληρωματικός, έχοντας άλλωστε και μια αξιοσημείωτη καριέρα πίσω του. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς λειτουργώντας πάντα αξιοκρατικά δεν είναι απίθανο να δώσει την ευκαιρία στον Λοντίγκιν στο παιχνίδι του «Θεράμικα» (πρώην «Ελ Μαδριγάλ») για το Europa League, αφήνοντας τον Μπρινιόλι στον πάγκο προκειμένου και ο ίδιος να ηρεμήσει και να ανασυγκροτηθεί για να επιστρέψει πιο δυνατός για τη συνέχεια της σεζόν.

Ακόμη δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τις σκέψεις του προπονητή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι του Europa League όσον αφορά στον τερματοφύλακα που θα επιλέξει, αλλά είναι σαφές πως υπάρχει εμπιστοσύνη και στους δύο υψηλού επιπέδου παίκτες που διαθέτει η ομάδα σε αυτή τη θέση.



Στην αποστολή για το παιχνίδι της Πέμπτης αναμένεται να βρίσκεται και ο Χουάνκαρ. Η ώρα της επιστροφής για τον Ισπανό αριστερό μπακ πλησιάζει, καθώς-άλλωστε-στο παιχνίδι του επόμενου Σαββάτου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι θα λείψει ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς λόγω καρτών. Συνεπώς δεν αποκλείεται να πάρει λεπτά είτε στο παιχνίδι στην πατρίδα του, είτε σε αυτό με τον ΟΦΗ την Κυριακή στη Λεωφόρο για την Stoiximan Super League.

