Πατέρας Νεϊμάρ: «Έφυγε από την Μπαρτσελόνα γιατί δεν ήθελε να βάλει τον εαυτό του πάνω από τον Μέσι»

Το 2017 ο Νεϊμάρ πήρε την απόφαση να αφήσει την Μπαρτσελόνα ύστερα από τέσσερα χρόνια που αγωνιζόταν στην καταλανική ομάδα.



Ο πατέρας του Βραζιλιάνου σε δηλώσεις του ανέφερε πως ο Νεϊμάρ δεν ήθελε να πάρει τη θέση του Λιονέλ Μέσι, για αυτό και αποχώρησε από τους «μπλαουγκράνα».

«Η ένταξή του στην Μπαρτσελόνα ήταν αποκλειστικά δική του απόφαση. Είχα δύο προτάσεις, από τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα. Η προσφορά της Ρεάλ ήταν τρεις φορές μεγαλύτερη από εκείνη της Μπαρτσελόνα, αλλά την απέρριψε.



Απέρριψε τη Ρεάλ Μαδρίτης όχι επειδή δεν του άρεσε, αλλά επειδή το όνειρό του ήταν να παίξει στη Μπαρτσελόνα κι όταν αποφάσισε να πάει στην Παρί Σεν Ζερμέν ήταν δική του απόφαση κι όνειρό του επίσης.



Εκείνη την εποχή ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Ήμασταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση με την Μπαρτσελόνα, γιατί δεν ξέραμε τι σκέφτονταν.



Στη Βαρκελώνη μιλούσαν λες κι ο Νεϊμάρ θα καταλάμβανε μια θέση που δεν ήθελε. Δεν ήθελε να πάρει τη θέση του Μέσι. Δεν ήθελε να είναι εκείνος το αστέρι. Ο πρώτος στην Μπαρτσελόνα.



Ο Νεϊμάρ είπε ότι θα ακολουθήσει τον δρόμο του, είπε ότι θα πάει κάπου αλλού. Δεν ήθελε να είναι στη θέση του Μέσι ή να γίνει το αστέρι.



Ήθελα απεγνωσμένα ο γιος μου να μείνει στην Μπαρτσελόνα. Το ήθελα αυτό. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τον πείσουμε να μείνει τις τελευταίες μέρες, αλλά έφυγε παρά τη μεγάλη αγάπη του στον σύλλογο.



Έφυγε γιατί δεν ήθελε να βάλει τον εαυτό του πάνω από το μεγαλύτερο αστέρι της Μπαρτσελόνα».

