Βολεϊ: Αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό ο Μάρκου

Στην Καλαμάτα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αγγελος Μάρκου. Ο 21χρονος άσος σήμερα όπως και ανακοινώθηκε αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, κάνοντας επίσης γνωστό ότι τον παραχωρεί στην ομάδα της Πελοποννήσου για να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εύχεται καλή συνέχεια στον Άγγελο Μάρκου που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καλαμάτα 80΄.

Το ανδρικό τμήμα βόλεϊ του Παναθηναϊκού παραχωρεί τον 21χρονο διαγώνιο Άγγελο Μάρκου στην Καλαμάτα 80΄ με σκοπό να πάρει ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή σε αγώνες.

Ο νεαρός άσος δείχνει ότι έχει όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσει στο μέλλον και η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται να τον ωθήσει σε αυτή την κατεύθυνση».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.