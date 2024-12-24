Λογαριασμός
Βολεϊ: Αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό ο Μάρκου

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ο Αγγελος Μάρκου όπως ανακοίνωσαν οι πράσινοι

Βόλεϊ

Στην Καλαμάτα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αγγελος Μάρκου. Ο 21χρονος άσος σήμερα όπως και ανακοινώθηκε αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, κάνοντας επίσης γνωστό ότι τον παραχωρεί στην ομάδα της Πελοποννήσου για να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εύχεται καλή συνέχεια στον Άγγελο Μάρκου που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καλαμάτα 80΄.
Το ανδρικό τμήμα βόλεϊ του Παναθηναϊκού παραχωρεί τον 21χρονο διαγώνιο Άγγελο Μάρκου στην Καλαμάτα 80΄ με σκοπό να πάρει ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή σε αγώνες.
Ο νεαρός άσος δείχνει ότι έχει όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσει στο μέλλον και η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται να τον ωθήσει σε αυτή την κατεύθυνση».

Πηγή: sport-fm.gr

