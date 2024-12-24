Παίχτης του Παναθηναϊκού θεωρείτε από εχθές ο Γκάμπριελ από το Νότιο Σουδάν, ο οποίος ήρθε να καλύψει το κενό του Λεσόρ. Ο πρώην παίχτης της Μακάμπι πάτησε σήμερα το πρωί πάτησε Ελλάδα και πρόβαρε σε φωτογραφίες με τα «πράσινα». Η παγκόσμια ομοσπονδία μπάσκετ μάζεψε σε ένα βίντεο τις κορυφαίες στιγμές του Γκάμπριελ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Νοτίου Σουδάν και έγραψε: «Ο Ουένιεν Γκάμπριελ μπορεί να πετάξει». Γκάμπριελ: Αποθεώθηκε από την Fiba.

