Δυσαρεστημένος ο Δουβίκας από τη Θέλτα - Ζήτησε να φύγει

Να αποχωρήσει από τη Θέλτα ζήτησε ο Τάσος Δουβίκας σύμφωνα με την AS. Ο Έλληνας άσος είναι απογοητευμένος στην ισπανική ομάδα καθώς δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής και δεν είναι η πρώτη επιλογή του προπονητή του με αποτέλεσμα να μην επιθυμεί να μείνει.



Ο προπονητής της ομάδας έχει σαν πρώτη επιλογή τον νεοαποκτηθέντα Μπόρχα Ιγκλέσιας με τον Δουβίκα να έχει δεύτερο ρόλο στην ιεραρχία. Στην εφετινή σεζόν έχει 18 συμμετοχές (715 λεπτά) με 5 γκολ και 1 ασίστ. Η Θέλτα φέρεται να μην έχει πρόβλημα να τον παραχωρήσει αλλά μόνο εάν είναι συμφέρουσα η πρόταση που θα της γίνει.

