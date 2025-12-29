Παναθηναϊκός: Ο αρχηγός ξεπερνά τον περσινό μέσο όρο του σε δημιουργία

Ο Κώστας Σλούκας διανύει εξαιρετική σεζόν και φέτος. Τον Ιανουάριο κλείνει τα 36 χρόνια ζωής. Ωστόσο, αυτό δεν τον πτοεί. Ο Σλούκας είναι ένας αληθινός αρχηγός. Και κάθε φορά, είναι αυτός ο οποίος δίνει το παράδειγμα σε όλη την ομάδα.

Κάθε χρόνο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο κομμάτι της δημιουργίας. Μάλιστα, φέτος για την ώρα έχει και καλύτερους μέσους όρους από πέρυσι.

Τη σεζόν που διανύουμε, ο Σλούκας έχει 5.6 ασίστ μέσο όρο σε 17 αναμετρήσεις. Πέρυσι σε 33 ματς είχε 4.8 ασίστ. Από εκεί και έπειτα, φέτος μετράει 10.3 πόντους, ενώ πέρυσι είχε 9.2!

