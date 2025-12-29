Ο Σωτήρης Κοντούρης αποτελεί τη δεύτερη χειμερινή προσθήκη του Παναθηναϊκού. Το τυπικό σκέλος της ολοκλήρωσης της μεταγραφής θα ολοκληρωθεί σήμερα, καθώς ο 20χρονος μέσος αναμένεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.



Η αγορά του από τον Παναιτωλικό θα κοστίσει 600-700 χιλ. ευρώ και ο ίδιος αναμένεται να υπογράψει ως το 2030. Ο διεθνής με τις Ελπίδες θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ, όπως και ο Ανδρέας Τεττέη, ενώ αμφότεροι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής από το πρώτο παιχνίδι του 2026.

Με την κίνηση αυτή ο Παναθηναϊκός ενισχύει κι άλλο τον ελληνικό του κορμό που περιλαμβάνει ακόμη Κότσαρη, Κώτσιρα, Κυριακόπουλο, Σιώπη, Μπακασέτα, Νίκα, Τεττέη και από το καλοκαίρι τον Παντελίδη, ενώ υπάρχουν και αρκετοί νεαροί όπως οι Φικάι, Κυριόπουλος, Μπόκος και Νεμπής.



Η προσθήκη του Κοντούρη δεν σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός δεν θα αποκτήσει κι άλλον χαφ, καθώς προτεραιότητα παραμένει η απόκτηση ενός παίκτη για τη θέση «8», που θα μπορεί να κάνει άμεσα τη διαφορά. Επίσης οι «πράσινοι» αναζητούν ακόμη τερματοφύλακα, αριστερό μπακ, εξτρέμ και μεσοεπιθετικό, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν κι άλλες προσθήκες.

