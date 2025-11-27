Η απόφαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αποχωρήσει άνοιξε τον ασκό του... Αιόλου στην Παρτιζάν. Ετσι την στιγμή που τα μέλη του ΔΣ συνεδριάζουν για την προσπάθεια να μεταπεισθεί ο Ζοτς τα πάντα στην ομάδα φαίνεται να… καταρρέουν.



Αρχικά, πολλά μέλη του ΔΣ έχουν ήδη στραφεί κατά του προέδρου, θεωρώντας ότι θα έπρεπε να έχει προσπαθήσει από την πρώτη στιγμή να μεταπείσει τον Ομπράντοβιτς, και να έχει μεριμνήσει να μην φτάσει σε αυτή την απόφαση ποτέ.

Την ίδια στιγμή πέρα από τις ευθύνες που επιρρίπτουν στον πρόεδρο της Παρτιζάν, αντίστοιχα μεγάλο… ανάθεμα ρίχνουν και τον GM της ομάδας, τον Ζόραν Σάβιτς.



Αυτόν θεωρούν αποκλειστικά υπεύθυνο για επιλογές παικτών που έγιναν φέτος και τις προηγούμενες σεζόν, εκτιμώντας ότι με αυτές και γενικότερα με τη δουλειά του δεν μπόρεσε να στηρίξει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αποτέλεσμα αυτού ο Σάβιτς να θεωρείται υπ' ατμών.



Όλα αυτά συμβαίνουν υπό την πίεση των αντιδράσεων που υπάρχουν ήδη από χθες από τους οργανωμένους και μη οπαδούς της ομάδας.



Το πλήθος αυτών έχουν εκφράσει την αντίθεση τους με την αποδοχή της παραίτησης του Ζοτς, τονίζουν ότι περίμεναν τα μελη του ΔΣ να έχουν αποτρέψει κάτι τέτοιο.



Απαιτούν αποχωρήσεις από τη διοίκηση, το ΔΣ και από άλλα πόστα στην ομάδα, ενώ οι οργανωμένοι οπαδοί της που στέκονται ξεκάθαρα υπέρ του Ζοτς ανακοίνωσαν ότι δεν θα ξαναπατήσουν στο γήπεδο, εάν δεν υπάρξει αρχικά προσπάθεια να μεταπεισθεί ο Ομπράντοβιτς, και γενικότερα αλλαγές στην ομάδα.



Μάλιστα, αναφέρουν ότι εδώ και 5,5 χρόνια παρουσίας του Ζοτς στην ομάδα δεν έχουν χάσει ματς αλλά τώρα δεν θα στηρίξουν την επόμενη ημέρα, απαιτώντας την αλλαγή όλου του ΔΣ της ομάδας, ανεξάρτητα του αποτελέσματος που θα έχει η προσπάθεια παραμονής του Ομπράντοβιτς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.