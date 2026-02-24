Μπραζντέικις: «Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα του υψηλότερου επιπέδου στην Ευρώπη»

O Oλυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (25/2, 20:00) τη Ζάλγκιρις στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, θέλοντας να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά τον χαμένο τελικό Κυπέλλου.



Ενόψει της συγκεκριμένης αναμέτρησης, ο Ίγκνας Μπραζντέικις, πρώην παίκτης των «ερυθρόλευκων» και νυν των Λιθουανών, μίλησε για τα όσα θα πρέπει να κάνει η ομάδα του έτσι ώστε να φτάσει στη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε:



Για τον Ολυμπιακό: «Πρέπει να εμφανιστούμε συγκεντρωμένοι, επειδή ο Ολυμπιακός είναι ομάδα του υψηλότερου επιπέδου στην Ευρώπη, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρόκειται για μια πολύ ταλαντούχα ομάδα που απειλεί από κάθε θέση. Όπως είπα, θα προσπαθήσουμε να τους σταματήσουμε με το δυνατό παιχνίδι και πρέπει να παίξουμε έξυπνα με τα φάουλ. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να παίξουμε έξυπνα, να επιλέγουμε τα σωστά σουτ, να έχουμε υπομονή».



Για το πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων: «Νομίζω ότι δεν παίξαμε δυνατά με τα κορμιά μας και το εκμεταλλεύτηκαν. Χάσαμε επίσης πολλά σουτ και αυτό δεν βοηθάει ποτέ, ειδικά εναντίον μιας ομάδας όπως ο Ολυμπιακός. Η δύναμη θα παίξει ξανά βασικό ρόλο».



Για τον κόσμο: «Σίγουρα θα χρειαστούμε την υποστήριξη των οπαδών. Είναι πάντα καταπληκτικοί, οπότε ανυπομονώ να επιστρέψω στους εντός έδρας αγώνες. Πρέπει να τα δώσουμε όλα και θα δούμε τι θα συμβεί».

