Τεττέη: Να το κάνει όπως ο Φώτης

Ο Παναθηναϊκος αντιμετωπίζει σήμερα το βράδυ την Μπέτις στις 22:00 και το Τριφύλλι θέλει να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στους 16 του Europa League με θετικό πρόσημο.

Το Τριφύλλι πάει από 4αρα σε 4αρα πλέον, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και έχει τον τρόπο να παίρνει τα αποτελέσματα με διαφορετικούς πρωταγωνιστές κάθε φορά,με διαφορετικούς σκόρερ και δημιουργούς ασίστ,αυτό λέει και η στατιστική που σε κάθε ματς ο Παναθηναϊκός πλέον έχει και διαφορετικό σκόρερ.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.