Στην Αθήνα και το «Ελ. Βενιζέλος» θα φτάσει σε λίγη ώρα ο Λορέντσο Πιρόλα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο 22χρονος αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός τα έχει βρει σε όλα με τους πρωταθλητές του Conference League, οι οποίοι και έβγαλαν από τα ταμεία τους το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ για να πείσουν τη Σαλερνιτάνα να πει το «ναι» και ο Ιταλός διεθνής με την U23 της «σκουάντρα ατζούρα» να ντυθεί στα «ερυθρόλευκα».

Μάλιστα, η εντυπωσιακή σύζυγός του, Μαρτίνα Φεράρι, αποκάλυψε μέσω Instagram story πως αυτή την ώρα η ίδια και ο Πιρόλα βρίσκονται στο αεροπλάνο με προορισμό την Ελλάδα, ώστε να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

