Ντι Μάρτζιο: «Μειώνεται η απόσταση Τζένοα-ΠΑΟΚ για Κοτάρσκι»

Ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο μεταφέρει εξελίξεις γύρω από το θέμα της πιθανής μεταγραφής του Ντόμινικ Κοτάρσκι από τον ΠΑΟΚ στη Τζένοα

Κοτάρσκι

Εξελίξεις στο θέμα του Ντόμινικ Κοτάρσκι και στην πιθανή του μεταγραφή στη Τζένοα μεταφέρει ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος τονίζει πως ο Κροάτης κίπερ του ΠΑΟΚ βρίσκεται στην pole position για να καλύψει το κενό που άφησε ο Γιόζιπ Μαρτίνες στην εστία των Γενοβέζων, ενώ σύντομα θα υπάρξει νέος κύκλος διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο ομάδων.

Ο Ντι Μάρτζιο υποστηρίζει πως πλέον η απόσταση στο οικονομικό κομμάτι μειώνεται ανάμεσα σε Τζένοα και ΠΑΟΚ, με το ρεπορτάζ να τονίζει πως ο «δικέφαλος του βορρά» επιθυμεί να διατηρήσει τον Κοτάρσκι σε όλη τη διάρκεια των προκριματικών.

Υπενθυμίζεται πως οι πρωταθλητές Ελλάδος κοστολογούν τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ τον 24χρονο πορτιέρε.

