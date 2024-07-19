Ντι Μάρτζιο: «Μειώνεται η απόσταση Τζένοα-ΠΑΟΚ για Κοτάρσκι»

Εξελίξεις στο θέμα του Ντόμινικ Κοτάρσκι και στην πιθανή του μεταγραφή στη Τζένοα μεταφέρει ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος τονίζει πως ο Κροάτης κίπερ του ΠΑΟΚ βρίσκεται στην pole position για να καλύψει το κενό που άφησε ο Γιόζιπ Μαρτίνες στην εστία των Γενοβέζων, ενώ σύντομα θα υπάρξει νέος κύκλος διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο ομάδων.

Ο Ντι Μάρτζιο υποστηρίζει πως πλέον η απόσταση στο οικονομικό κομμάτι μειώνεται ανάμεσα σε Τζένοα και ΠΑΟΚ, με το ρεπορτάζ να τονίζει πως ο «δικέφαλος του βορρά» επιθυμεί να διατηρήσει τον Κοτάρσκι σε όλη τη διάρκεια των προκριματικών.

Υπενθυμίζεται πως οι πρωταθλητές Ελλάδος κοστολογούν τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ τον 24χρονο πορτιέρε.

