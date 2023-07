Παρελθόν από την Ίντερ Μαϊάμι ο Πισάρο - Μπαίνει στο αεροπλάνο και έρχεται για την ΑΕΚ ο Μεξικανός

Προβάρει τη φανέλα της ΑΕΚ ο Ροδόλφο Πισάρο. Ο Μεξικανός μέσος, λίγες ώρες μετά την οριστική συμφωνία με την ΑΕΚ για την οποία αναμένεται να φθάσει στην Αθήνα την Κυριακή (16/7), έμεινε και τυπικά ελεύθερος από την Ίντερ Μαϊάμι και ουσιαστικά πρέπει να θεωρείται παίκτης της «Ένωσης».

Θυμίζουμε ότι οι λεπτομέρειες του deal μεταξύ των νταμπλούχων και του παίκτη δεν έχουν γνωστοποιηθεί, ωστόσο έχουν επιβεβαιωθεί και από το Μεξικό, διότι τα Μέσα της χώρας αναφέρουν ότι o 29χρονος μέσος έχει ήδη υπογράψει το συμβόλαιο του το οποίο θα έχει διάρκεια δύο χρόνια, ενώ πιθανότατα θα μπει και οψιόν ανανέωσης για ένα ακόμα.

Για την ιστορία, ο Πισάρο αγωνίστηκε σε 62 αγώνες με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, πετυχαίνοντας επτά τέρματα και μοιράζοντας 9 ασσίτ.

