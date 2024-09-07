Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή γνωστοποίησε σήμερα (7/9) ότι ο Αντώνης Τσαπατάκης θα είναι ο σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στην αυριανή (8/9) τελετή λήξης των Παραολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024». Ο 36χρονος κολυμβητής κατέκτησε στη γαλλική πρωτεύουσα το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόσθιο της κατηγορίας SB4.

Η σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής έχει ως εξής:

«Ο αργυρός Παραολυμπιονίκης της κολύμβησης Αντώνης Τσαπατάκης θα είναι ο σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στην Τελετή Λήξης των 17ων Παραολυμπιακών Αγώνων.

Η Τελετή Λήξης θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Σταντ Ντε Φρανς και μετά από απόφαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, την ελληνική σημαία θα κρατήσει ο Αντώνης Τσαπατάκης. Να σημειωθεί ότι η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, στην Τελετή Λήξης ζητά έναν και όχι δύο σημαιοφόρους.

Ο Αντώνης Τσαπατάκης αγωνίστηκε στο Παρίσι 4η φορά σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στα 100μ ύπτιο SB4».

