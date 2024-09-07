Παναθηναϊκός: Πότε μπαίνουν στο «πράσινο»… rotation οι Μάγκνουσον, Μπράουν και Μπάλντοκ

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την διακοπή για τις Εθνικές ομάδες και έδωσε φιλικό παιχνίδι στο Κορωπί, με σκοπό να πάρουν χρόνο παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί πολύ. Ωστόσο, το μεγαλύτερο βάρος έπεσε στους Χόρντουρ Μάγκνουσον, Έρικ-Πάλμερ Μπράουν και Τζορτζ Μπάλντοκ.

Αμφότεροι δεν έχουν καταφέρει να αγωνιστούν μέχρι στιγμής. Ειδικά οι πρώτοι δύο, οι οποίοι έχουν περάσει σοβαρούς τραυματισμούς και στο ”Τριφύλλι” κάνουν τα πάντα ώστε να τους έχουν έτοιμους το συντομότερο δυνατό. Εξάλλου, το εν λόγω φιλικό διεξήχθη με σκοπό ο Ντιέγκο Αλόνσο να τους τσεκάρει.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.