Τα τέσσερα μετάλλια (2 ασημένια, 2 χάλκινα) έφτασε η Ελλάδα κατά την 3η ημέρα (31/8) των Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.
Το τέταρτο ήρθε από τον Θανάση Κωνσταντινίδη, ο οποίος στην τελευταία του προσπάθεια στον τελικό της κορίνας F32, έκανε μεγάλο ατομικό ρεκόρ ρίχνοντας 38.65μ για να κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο!
Αυτοί είναι οι τρίτοι διαδοχικοί Παραολυμπιακοί Αγώνες που ο 54χρονος Κωνσταντινίδης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κορίνα.
Ο πολύπειρος αθλητής μας Θανάσης Κωνσταντινίδης, στην τελευταία του βολή πήρε το ασημένιο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς αγώνες στη ρίψη κορίνας κάνοντας και ατομικό ρεκόρ!— George Mavrotas (@Mavrogiorgos) August 31, 2024
Σταθερή αξία με τρία ασημένια σε Ρίο, Τόκιο και Παρίσι στην κορίνα.
Μπράβο Θανάση!
🇬🇷👏🥈 pic.twitter.com/QIlW9o9U1I
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.