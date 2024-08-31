Λογαριασμός
Ασημένιο για τον Θανάση Κωνσταντινίδη, έφτασε τα 4 μετάλλια η Ελλάδα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Στην τελευταία του προσπάθεια στον τελικό της κορίνας F32, έκανε μεγάλο ατομικό ρεκόρ ρίχνοντας 38.65μ

Θανάσης Κωνσταντινίδης Παραολυμπιακοί Αγώνες

Τα τέσσερα μετάλλια (2 ασημένια, 2 χάλκινα) έφτασε η Ελλάδα κατά την 3η ημέρα (31/8) των Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού

Το τέταρτο ήρθε από τον Θανάση Κωνσταντινίδη, ο οποίος στην τελευταία του προσπάθεια στον τελικό της κορίνας F32, έκανε μεγάλο ατομικό ρεκόρ ρίχνοντας 38.65μ για να κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο!

Αυτοί είναι οι τρίτοι διαδοχικοί Παραολυμπιακοί Αγώνες που ο 54χρονος Κωνσταντινίδης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κορίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

