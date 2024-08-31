Τα τέσσερα μετάλλια (2 ασημένια, 2 χάλκινα) έφτασε η Ελλάδα κατά την 3η ημέρα (31/8) των Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Το τέταρτο ήρθε από τον Θανάση Κωνσταντινίδη, ο οποίος στην τελευταία του προσπάθεια στον τελικό της κορίνας F32, έκανε μεγάλο ατομικό ρεκόρ ρίχνοντας 38.65μ για να κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο!

Αυτοί είναι οι τρίτοι διαδοχικοί Παραολυμπιακοί Αγώνες που ο 54χρονος Κωνσταντινίδης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κορίνα.

Ο πολύπειρος αθλητής μας Θανάσης Κωνσταντινίδης, στην τελευταία του βολή πήρε το ασημένιο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς αγώνες στη ρίψη κορίνας κάνοντας και ατομικό ρεκόρ!

Σταθερή αξία με τρία ασημένια σε Ρίο, Τόκιο και Παρίσι στην κορίνα.

Μπράβο Θανάση!

