«Φωτιά» πήγε να πάρει από νωρίς η αναμέτρηση των Μπακς με τους Μάτζικ (109-111). Στα μέσα της πρώτης περιόδου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν έτοιμος να καρφώσει, όταν ένα «βρώμικο» σπρώξιμο στην μέση από τον Φραντς Βάγκνερ τον έστειλε στο παρκέ. Αμέσως οι συμπαίκτες του Greek Freak, με πρώτους τους Λίλαρντ και Πρινς πήγαν να ζητήσουν τα ρέστα από τον Γερμανό φόργουορντ, ο οποίος χαμογελούσε επιδεικτικά.

Οι διαιτητές μετά από εξέταση της φάσης τιμώρησαν με απλό αντιαθλητικό τον Βάγκνερ, ενώ κάλλιστα θα μπορούσαν να τον αποβάλουν, αφού έβαλε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα αντιπάλου.

Δείτε το βίντεο:

Μετά την ήττα των Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θέλησε να σχολιάσει καθόλου τη φάση. «Το Ορλάντο έπαιξε με περισσότερη ενέργεια και ένταση από μας. Είχαμε μια ευκαιρία να πάρουμε το παιχνίδι αλλά δεν τα καταφέραμε. Ο Ντέιμ (Λίλαρντ) πήρε ένα καλό σουτ, έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτόν επειδή είναι από τους καλύτερους closer στη λίγκα, ωστόσο δεν μπόρεσε να ευστοχήσει. Δεν πειράζει, πρέπει τώρα να βελτιωθούμε για τα επόμενα ματς», τόνισε.

