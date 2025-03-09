Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

NBA: «Βρώμικο» φάουλ Βάγκνερ σε Αντετοκούνμπο-Παραλίγο σύρραξη στο Μπακς-Μάτζικ - Δείτε βίντεο

Ο Φραντς Βάγκνερ έκανε ένα αντιαθλητικό φάουλ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο προκαλώντας την έκρηξη των συμπαικτών του

ΝΒΑ

«Φωτιά» πήγε να πάρει από νωρίς η αναμέτρηση των Μπακς με τους Μάτζικ (109-111). Στα μέσα της πρώτης περιόδου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν έτοιμος να καρφώσει, όταν ένα «βρώμικο» σπρώξιμο στην μέση από τον Φραντς Βάγκνερ τον έστειλε στο παρκέ. Αμέσως οι συμπαίκτες του Greek Freak, με πρώτους τους Λίλαρντ και Πρινς πήγαν να ζητήσουν τα ρέστα από τον Γερμανό φόργουορντ, ο οποίος χαμογελούσε επιδεικτικά.

Οι διαιτητές μετά από εξέταση της φάσης τιμώρησαν με απλό αντιαθλητικό τον Βάγκνερ, ενώ κάλλιστα θα μπορούσαν να τον αποβάλουν, αφού έβαλε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα αντιπάλου.

Δείτε το βίντεο: 

Μετά την ήττα των Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θέλησε να σχολιάσει καθόλου τη φάση. «Το Ορλάντο έπαιξε με περισσότερη ενέργεια και ένταση από μας. Είχαμε μια ευκαιρία να πάρουμε το παιχνίδι αλλά δεν τα καταφέραμε. Ο Ντέιμ (Λίλαρντ) πήρε ένα καλό σουτ, έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτόν επειδή είναι από τους καλύτερους closer στη λίγκα, ωστόσο δεν μπόρεσε να ευστοχήσει. Δεν πειράζει, πρέπει τώρα να βελτιωθούμε για τα επόμενα ματς», τόνισε.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark