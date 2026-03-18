Πάου Λόπεθ ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν κάνουμε όσα ξέρουμε, θα έρθει το αποτέλεσμα»

Ο πορτιέρε της Μπέτις, Πάου Λόπεθ, θέλησε να τονίσει τη σημασία που θα έχει για την ομάδα του να κοιτάζει για το κάθε διαφορετικό αποτέλεσμα στην ώρα που πρέπει κι όχι να βάζει μακρόπνοους στόχους αυτή τη στιγμή.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό στο «Καρτούχα», ο γκολκίπερ της ομάδας του Πελεγκρίνι είπε:

«Ξέρουμε ότι ο ρόλος που μπορεί να παίξει ο κόσμος είναι σημαντικός. Πρέπει ν’ αντιληφθούμε όλοι την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τους οπαδούς μας χαρούμενους και να πάρουμε την πρόκριση. Όλοι θέλουμε να συνεχίσουμε στο Europa League και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας.

Κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και αυτό που μας νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι η νίκη μας την Πέμπτη. Πάντα βγαίνουμε στο γήπεδο με τον ίδιο σκοπό. Πρέπει να συγκεντρωθούμε όλοι στη δουλειά μας, να ξέρουμε τι κάνει ο καθένας στο γήπεδο και αν κάνουμε όσα μας ζητά ο προπονητής μας, θα έρθουν όλα όσα διεκδικούμε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.