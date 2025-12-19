ΠΑΟΚ: Συμφώνησε με Μοντένα - Παίρνει Σαρρή

Ο ΠΑΟΚ επενδύει για τη μεσαία γραμμή και εξασφαλίζει τις υπηρεσίες, αλλά και την εξέλιξη του νεαρού χαφ, Γιάννη Σαρρή.

Ο 18χρονος μέσος, διεθνής και με το τμήμα Νέων της εθνικής Ελλάδας, επαναπατρίζεται και αποχωρεί από τη Μόντενα, την οποία υπηρετούσε σε επίπεδο κ19, αλλά συμμετείχε σε προπονήσεις της πρώτης ομάδας.

Στον «δικέφαλο του βορρά» θεωρούν τον Σαρρή έναν παίκτη με πάρα πολύ καλές προοπτικές.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε καταφέρει από τα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ να μεταπηδήσει σ’ εκείνα της Μόντενα και να πάρει εμπειρίες από το ιταλικό ποδόσφαιρο και τον τρόπο ανάπτυξης των ταλέντων στη γείτονα χώρα.

Έπειτα από 2,5 χρόνια κατά τα οποία μάθαινε για το ποδόσφαιρο και εξέλισσε τα χαρακτηριστικά του μακριά από την Ελλάδα, επιστρέφει για να συνεχίσει πλέον τη διαδρομή του με τα χρώματα του ΠΑΟΚ.

Τη φετινή σεζόν μέχρι και αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Primavera 2 είχε 11 συμμετοχές, με μια εμφάνιση και στο Coppa Primavera, μετρώντας σε 610 λεπτά συμμετοχής, 1 γκολ και 1 ασίστ.

