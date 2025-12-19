Αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών ιταλικής ομάδας ο Κριστιάν Καρεμπέ, Όπως αποκάλυψε η «Gazzetta Dello Sport», ο στρατηγικός σύμβουλος της ΠΑΕ Ολυμπιακός εξαγόρασε το 37,5% των μετοχών της Σανρεμέζε, συλλόγου που αγωνίζεται στην 4η κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Το συγκεκριμένο μερίδιο ανήκε μέχρι πρότινος στον Αλεσάντο Μάσου, ο οποίος βρέθηκε στην ηγεσία του ιταλικού συλλόγου τα τελευταία πέντε χρόνια. Παράλληλα, ο Καρεμπέ, ο οποίος θα έχει τον ρόλο του αντιπροέδρου, θα έχει για... συμπαίκτη του τον Έλληνα επιχειρηματία, Θεόδωρο Ορνιθόπουλο, ο οποίος αγόρασε αντίστοιχο ποσοστό των μετοχών.

«Η νέα κατεύθυνση αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τη Σανρεμέζε. Ο Θεόδωρος Ορνιθόπουλος είναι μια σημαντική προσωπικότητα στον επιχειρηματικό κόσμο, ενώ γνωρίσαμε τον Κριστιάν Καρεμπέ πριν από μερικούς μήνες και έδειξε από την πρώτη στιγμή έντονο ενδιαφέρον. Μετά την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων, προχωρήσαμε στη συμφωνία. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια σταθερή βάση και να διεκδικήσουμε την άνοδο στις επαγγελματικές κατηγορίες», δήλωσε ο Μάσου, ο οποίος παραμένει στον σύλλογο διατηρώντας το 25% των μετοχών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.