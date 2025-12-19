Μια σπουδαία πρωτοβουλία, που ξεπερνά τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και που έχει τη μεγαλύτερη σημασία από κάθε άλλο γκολ, πήρε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

To πρωί της Παρασκευής, αντιπροσωπεία παικτών του «τριφυλλιού», με επικεφαλής τον Τάκη Φύσσα, βρέθηκε στο νοσοκομείο «Μητέρα» όπου μοίρασαν δώρα και χαμόγελα στα παιδιά.

Το δελτίο Τύπου της ΠΑΕ:

«Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πραγματοποίησε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Μήτερα του Ομίλου Hellenic Healthcare (HHG), χαρίζοντας χαμόγελα, ελπίδα και στιγμές χαράς στα παιδιά.

Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας βρέθηκαν κοντά στα παιδιά, προσφέροντας δώρα, αυτόγραφα και θερμές ευχές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο όσα γίνονται μέσα στις τέσσερις γραμμές του αγωνιστικού χώρου, αλλά αποτελεί και ένα μέσο προσφοράς και αλληλεγγύης.

Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Τάκης Φύσσας, καθώς και οι ποδοσφαιριστές Γιάννης Κώτσιρας, Μανώλης Σιώπης, Φίλιπ Μλαντένοβιτς, Γιώργος Νίκας και Πέδρο Τσιριβέγια, οι οποίοι αφιέρωσαν χρόνο για συζήτηση, φωτογραφίες και προσωπικές στιγμές με τα μικρά παιδιά.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει δράσεις κοινωνικής προσφοράς, προβάλλοντας τις αξίες που αρμόζουν στην ιστορία της.»

