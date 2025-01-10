Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Ο Ιωαννίδης εντυπωσίασε την UEFA με το γκολ του

Ο admin από τα social του UEFA Conference League έχει τρελαθεί με την γκολάρα του Φώτη Ιωαννίδη κόντρα στη Ντινάμο Μινσκ και την πόσταρε ξανά 

ΠΑΟ, Ιωαννίδης

Ο Φώτης Ιωαννίδης πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα κόντρα στη Ντινάμο Μινσκ στο ΟΑΚΑ, με πολλούς να το βάζουν στη συζήτηση για το καλύτερο γκολ της χρονιάς στην Ευρώπη.

Ο Έλληνας επιθετικός έκανε μια τρομερή ενέργεια και “κρέμασε” τον αντίπαλο τερματοφύλακα σχεδόν από το κέντρο, αφήνοντας όλη την Ευρώπη με το στόμα ανοιχτό.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark