Παναθηναϊκός: Ο Ιωαννίδης εντυπωσίασε την UEFA με το γκολ του

Ο Φώτης Ιωαννίδης πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα κόντρα στη Ντινάμο Μινσκ στο ΟΑΚΑ, με πολλούς να το βάζουν στη συζήτηση για το καλύτερο γκολ της χρονιάς στην Ευρώπη.
Ο Έλληνας επιθετικός έκανε μια τρομερή ενέργεια και “κρέμασε” τον αντίπαλο τερματοφύλακα σχεδόν από το κέντρο, αφήνοντας όλη την Ευρώπη με το στόμα ανοιχτό.
