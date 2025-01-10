Παναθηναϊκός: Ο Ιωαννίδης εντυπωσίασε την UEFA με το γκολ του

Ο Φώτης Ιωαννίδης πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα κόντρα στη Ντινάμο Μινσκ στο ΟΑΚΑ, με πολλούς να το βάζουν στη συζήτηση για το καλύτερο γκολ της χρονιάς στην Ευρώπη.

Ο Έλληνας επιθετικός έκανε μια τρομερή ενέργεια και “κρέμασε” τον αντίπαλο τερματοφύλακα σχεδόν από το κέντρο, αφήνοντας όλη την Ευρώπη με το στόμα ανοιχτό.

Πηγή: skai.gr

