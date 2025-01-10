Ολυμπιακός: «Σημαντικές οι απουσίες, αλλά υπάρχει βάθος - Ευκαιρία για Ντόρσεϊ»

Ικανός να καλύψει τα σημαντικά κενά των ασθενών Φουρνιέ και Παπανικολάου είναι ο Ολυμπιακός στην αποψινή (Παρασκευή) αναμέτρηση με την Μπάγερν στο ΣΕΦ, όπως τόνισε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Ζέρβας.



«Ο Ολυμπιακός έχει δύο πολύ σημαντικές απουσίες, ένα μεγάλο επιθετικό όπλο όπως είναι ο Φουρνιέ και τον Παπανικολάου, που είναι η… κόλλα της ομάδας και βρισκόταν σε πολύ καλό φεγγάρι. Όμως υπάρχει ένα πλήρες ρόστερ, με πολύ μεγάλο βάθος και καλείται να το αξιοποιήσει απόψε», τόνισε.

«Η ιστορία έχει δείξει ότι η ομάδα συσπειρώνεται όταν έχει απουσίες και μπορεί αυτή η εγρήγορση που φέρνουν τα προβλήματα να κάνει καλό απόψε, γιατί η Μπάγερν είναι πολύ καλή ομάδα, παρότι δεν είναι σε καλή κατάσταση τελευταία και δεν έχει καλά αποτελέσματα μακριά από το Μόναχο», πρόσθεσε.«Ο Ντόρσεϊ και ο Λαρεντζάκης θα έχουν χρόνο αρκετό απόψε, ειδικά ο πρώτος έχει ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο με το να σκοράρει, αλλά και με το να ανταποκριθεί στα υπόλοιπα που ζητά ο προπονητής. Αν έχει το μυαλό του μόνο στο σκοράρισμα, τότε δεν θα βοηθήσει», κατέληξε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.