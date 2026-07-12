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Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε Σέιχ Σου και δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και Πανοράματος

Η περιοχή του Σέιχ Σου και της Θεσσαλονίκης έχει εκτιμηθεί στο επίπεδο 4 (πορτοκαλί) στην επικινδυνότητα για πυρκαγιά τη Δευτέρα

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Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί (13/7) και για ένα 24ωρο, σε δασικές εκτάσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς 4).

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, το μέτρο θα ισχύσει από τις 07:30 το πρωί έως την ίδια ώρα της επόμενης μέρας (14/7). Η απαγόρευση αφορά το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου), τις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης, καθώς και το δασόκτημα τού Πανοράματος.

Πιο ειδικά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η πρόσβαση δεν επιτρέπεται:

- στο τμήμα του Σέιχ Σου που περικλείεται από την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων - Ασβεστοχωρίου - Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης - Πανοράματος - Χορτιάτη

- στο δασόκτημα Ωραιοκάστρου

- στο δασόκτημα Πανοράματος, από τα Πλατανάκια έως το Σκοπευτήριο

- στη δασική περιοχή Θέρμης, κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο και το δασόκτημα Ισενλί

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Θεσσαλονίκη Σέιχ Σου Πυρκαγιά
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