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Μουντιάλ 2026: Ενδιαφέρον από τη Λάτσιο για τον Χάμες Ροντρίγκες

Η σχετικά καλή παρουσία της Κολομβίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επανέφεραν στο προσκήνιο τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, που σήμερα κλείνει τα 35 

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Χάμες Ροντρίγκες

Στα 35 του, ο πολύπειρος Χάμες Ροντρίγκες, πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της Κολομβίας στο φετινό Μουντιάλ, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα και με τους Ρωμαίους να εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησής του.

Ο Χάμες, ο οποίος έχει φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού, πέρασε την περσινή σεζόν στις ΗΠΑ και στο MLS, μένοντας τελικά ελεύθερος από τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ, ενώ πλέον φαίνεται ότι είναι πιθανό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ιταλία και στη Serie A.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Κολομβία Χάμες Ροντρίγκες
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