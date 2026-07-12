Μυτιλήνη: Επιδιορθώθηκαν και αποδόθηκαν κομμάτια του Κάστρου

Δύο πολύ σημαντικά έργα πολιτισμού, τον αποκατεστημένο βόρειο περίβολο του κάστρου της Μυτιλήνης και τον αποκατεστημένο οθωμανικό μεντρεσέ, το ιεροδιδασκαλείο που φέρεται να χτίστηκε από τον Μυτιληνιάς καταγωγής καπουδάν πασά Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα επί εποχής Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, απέδωσε σήμερα αργά το απόγευμα στους πολίτες της Μυτιλήνης η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Σε δήλωση της στο ΑΠΕ ΜΠΕ η κ. Μενδώνη τόνισε ότι τα συγκεκριμένα έργα αφορούν «το κάστρο της Μυτιλήνης, από τα σημαντικότερα μνημεία του μεσογειακού χώρου. Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν γίνει μείζονα έργα, υπάρχει σταθερή μέριμνα του Υπουργείου Πολιτισμού έχοντας αναστηλώσει ένα από τα πιο δύσκολα τμήματα που ξεπερνά το ένα χιλιόμετρο μήκος. Συγχρόνως το ιεροδιδασκαλείο, ο μεντρεσές, αποκαταστάθηκε πλήρως δημιουργώντας ένα χώρο για εκθέσεις, για πολιτιστικές εκδηλώσεις προσιτό σε όλους».

Και η κ. Μενδώνη κατέληξε: «η ανάδειξη μνημείων στα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητά μας γιατί με αυτό τον τρόπο τα μνημεία κοινωνικοποιούνται και μπαίνουν στην καθημερινότητα των πολιτών. Όταν οι πολίτες αγαπούν τα μνημεία προστατεύονται πολύ καλύτερα».

‘Όσον αφορά τη συνέχεια των έργων στο κάστρο της Μυτιλήνης η κ. Μενδώνη σημείωσε πως «μέχρι τώρα έχουν διατεθεί πόροι για τις αποκαταστάσεις της αναστήλωσης του κάστρου που ξεπερνούν τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πόροι που προέρχονται από το ταμείο ανάκαμψης τα τελευταία έργα, είναι πόροι από τα δυο τελευταία ΕΣΠΑ και ακολουθεί ήδη ένα μείζον έργο που έχει ήδη ξεκινήσει με χρηματοδότηση από το περιφερειακό πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου και εκτελείται με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων. Πρόκειται για την αναστήλωση του μεγάλου περιβόλου, την κατοικία του επικεφαλής του κάστρου. Συγχρόνως αναστηλώνεται και η οθωμανική πυριτιδαποθήκη. Όταν το έργο θα έχει ολοκληρωθεί, στις αρχές του 2028 υπολογίζουμε να γίνει, θα είναι ένα έργο που πραγματικά θα συμπληρώσει όλη αυτή τη πολύ μεγάλη ανάδειξη του μνημείου που έχει γίνει».

Από το πρωί σήμερα η κ. Μενδώνη, απέδωσε και άλλα τρία έργα πολιτισμού. Το πρωί στο ορεινό Αμπελικό εγκαινίασε το Μουσείο Ρητίνης Αμπελικού και τον αποκατεστημένο μεσαιωνικό πύργο Αμπελικού. Ενώ νωρίς το απόγευμα απέδωσε το έργο του αποκατεστημένου εμβληματικού Ναού της Μυτιλήνης του Αγίου Θεράποντα.

Αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου, το πρόγραμμα της κ. Μενδώνη ξεκινά στις 11 το πρωί στην Πέτρα, με την απόδοση του έργου στερέωσης του βραχώδους εξάρματος και προστασίας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στις 11.30, στο Φρούριο της Μήθυμνας, θα αποδοθεί το έργο στερέωσης του νότιου βραχώδους πρανούς και του αντίστοιχου προτειχίσματος. Μισή ώρα αργότερα, στις 12, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της εκσυγχρονισμένης Αρχαιολογικής Συλλογής Μολύβου. Τέλος στις 7 το απόγευμα θα αποδοθεί το αποκατεστημένο οθωμανικό τέμενος Μπαλίζαντε Χασάν Μπέη, στην Επάνω Σκάλα της Μυτιλήνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.