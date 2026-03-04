Τρινκέρι: «Είμαι ρομαντικός και λίγο τρελός»

Το απόγευμα της Τετάρτης (04/03) η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε τον Αντρέα Τρινκέρι σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη Τύπου.

Μεταξύ άλλων ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε στην απόφασή του να δεχθεί την πρόταση του «δικεφάλου του βορρά» μετά τις πρόσφατες δουλειές του στην Euroleague, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως του αρέσουν οι προκλήσεις.



Παράλληλα, αποκάλυψε πως στόχος της ομάδας είναι να αγωνιστεί μελλοντικά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την απόφαση να πάει από την Euroleague στον ΠΑΟΚ: «Πράγματι είναι εξαίρεση ένας προπονητής Euroleague να επιλέγει να μην πάει σε ομάδα Euroleague. Είναι φανερό ότι ο ΠΑΟΚ μ’ έπεισε. Είμαι ρομαντικός και μου αρέσουν αυτές οι προκλήσεις. Μου αρέσει να βλέπω κάτι να ανθίζει. Απολαμβάνω το ταξίδι κάθε μέρα. Στην Euroleague κάνεις ένα πράμα: Παίζεις, πας σπίτι, ταξιδεύεις. Είναι πολύ απαιτητικό το πρόγραμμα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάει στην Euroleague. Το πώς αυτό είναι στο χέρι μας. Αυτή είναι η πρόκληση, είμαι λίγο… τρελός, με εξιτάρει αυτό και είναι η βενζίνη στο ρεζερβουάρ.

Αν προσπαθήσω να εξηγήσω τη φιλοσοφία μου θα χρειαστούμε τρεις μέρες. Όλα αλλάζουν στο μπάσκετ. Όλα είναι πιο γρήγορα και παλιώνουν μετά από μια μέρα. Το 2026, το εξυπνότερο για έναν προπονητή είναι να είναι πραγματιστής. Η σωστή μεθοδολογία είναι να είναι πολύ συγκεκριμένος σ’ αυτά που θέλει. Να είναι γρήγορος και να έχεις αντανακλαστικά. Πρέπει να σκέφτεσαι κι εκτός ορίων, να είσαι έξυπνος και να μπορείς να χτίσεις την ομάδα που σκέφτεσαι. Ταχύτητα, τρίποντο και αθλητικότητα είναι τα τρία στοιχεία που κυριαρχούν στο σημερινό μπάσκετ κι αυτό δεν αλλάζει. Χρειάζεται ευελιξία και να βρούμε την ισορροπία».

