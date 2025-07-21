ΠΑΟΚ: ΠΑΕ και ΑΣ συμφώνησαν για το γήπεδο της Νέας Τούμπας

Ημέρα... ορόσημο για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και την ενότητα του συλλόγου στο ζήτημα της Νέας Τούμπας!

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα εσωτερικών τριβών και διαφωνιών ανάμεσα σε ΠΑΕ και ΑΣ για το γηπεδικό, αμφότερες οι δύο πλευρές, αποφάσισαν να τα αφήσουν όλα πίσω τους, να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν για το νέο «σπίτι» του «δικεφάλου του βορρά»!



Όπως έκανε γνωστό μέσω ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αντιπροσωπεία της, αποτελούμενη από την Μαρία Γκοντσάροβα, τον Αγγελο Αναστασιάδη, τον Μάριο Τσάκα και τον Κώστα Φωτιάδη, επισκέφθηκε σήμερα τα γραφεία του ΑΣ ΠΑΟΚ, καταθέτοντας το πλήρες μνημόνιο συνεργασίας για την ανέγερση της Νέας Τούμπας, ενώ, παρουσιάστηκαν οι μελέτες, τα τοπογραφικά, τα master plan και τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα.



Να σημειωθεί πως οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία σε προφορικό επίπεδο, και πλέον απομένει η επίσημη έγκριση και επικύρωση του μνημονίου από τον ΑΣ.







Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:



«Aντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αποτελούμενη από την Μαρία Γκοντσάροβα, τον Αγγελο Αναστασιάδη, τον Μάριο Τσάκα και τον Κώστα Φωτιάδη, επισκέφτηκε σήμερα τα γραφεία του ΑΣ ΠΑΟΚ και συναντήθηκε με τον πρόεδρο, Αλκιβιάδη Ησαϊάδη, τον αντιπρόεδρο, Θεολόγο Μπεκιάρη και το μέλος του δ.σ., Δημήτρη Πατρίδα.



Η αντιπροσωπεία της ΠΑΕ κατέθεσε στον ΑΣ ΠΑΟΚ ένα πλήρες μνημόνιο συνεργασίας για την ανέγερση της Νέας Τούμπας, και παρουσίασε μελέτες, τοπογραφικά, master plan και άλλα σχετικά έγγραφα.



Το προτεινόμενο μνημόνιο συνεργασίας είναι αποτέλεσμα και των διαβουλεύσεων όλου του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, με εκπροσώπους του ΑΣ ΠΑΟΚ.



Τα κυριότερα σημεία του προτεινόμενου μνημονίου συνεργασίας είναι τα εξής :



1) Μέσα σε 12 μήνες από την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ωρίμανσης μελετών, οι απαραίτητες εγκρίσεις και οι τελικές αδειοδοτήσεις του έργου. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης 4 μηνών, μόνο σε περίπτωση καθυστέρησης οποιασδήποτε εμπλεκόμενης αρχής.



2) Με το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος, συνεπαγόμενου και της τελικής έκδοσης οικοδομικής αδείας, θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες της κατασκευής του έργου, με εκτιμώμενο χρονικό διάστημα 3 ετών.



3) Υπάρχει σαφής πρόβλεψη αποζημίωσης, σε περίπτωση παραβίασης των όρων του μνημονίου συνεργασίας.



4) Η Νέα Τούμπα θα ανήκει στον ΑΣ ΠΑΟΚ, ο οποίος θα καταρτίσει σύμβαση με εταιρεία ειδικού σκοπού, που θα συσταθεί μετά από υπόδειξη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και θα έχει ως αντικείμενο την ανέγερση και την μερική εκμετάλλευση του νέου γηπέδου για 49 χρόνια.



5) Ο ΑΣ ΠΑΟΚ θα έχει την αποκλειστική χρήση χώρων, εμβαδού περίπου 7.300 τμ. Οι χώροι δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως γραφεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, κ.α.



6) Όλες οι απαραίτητες οικονομικές εγγυήσεις για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, θα παρασχεθούν – όπως είναι αυτονόητο – κατά το χρόνο της ακριβούς τεκμηρίωσης της συνολικής κοστολόγησης του έργου, πριν από την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής.



7). Κατάρτιση σύμβασης, που αφορά την πρόβλεψη, υπέρ του ΑΣ ΠΑΟΚ, σχετικών ανταλλαγμάτων από την εκκίνηση μέχρι και το πέρας των εργασιών. Ενδεικτικά, κάλυψη κόστους μετεγκατάστασης, εξασφάλιση λειτουργικών δαπανών στις νέες εγκαταστάσεις, πάγιο ετήσιο ποσό κ.α.



8 ) Συμμετοχή στην αρμόδια επιτροπή για την υλοποίηση του έργου, του εκπροσώπου του ΑΣ ΠΑΟΚ στο ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ



9) Εύρεση γηπέδου, το οποίο θα πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές κατά το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την παράδοση της Νέας Τούμπας.



10) Τα μέρη συμφωνούν και δεσμεύονται ότι μέχρι το πέρας του χρονικού διαστήματος από την υπογραφή του παρόντος, όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, το παρόν μνημόνιο συνεργασίας είναι αποκλειστικό και δεσμευτικό για τα μέρη.



Σύμφωνα με το καταστατικό του ΑΣ ΠΑΟΚ, ζητάμε από το διοικητικό συμβούλιό του, να εγκρίνει το μνημόνιο συνεργασίας, και όλοι μαζί ενωμένοι, τα μέλη της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ, να γιορτάσουμε στα γενέθλια των 100 χρόνων του συλλόγου μας, την έναρξη των εργασιών κατασκευής της Νέας Τούμπας.

