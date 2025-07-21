Ραντεβού για μια θέση στο... Πάνθεον του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου έκλεισαν Ελλάδα και Ουγγαρία!



Λίγες μόνο ώρες μετά την ιστορική πρόκριση της Εθνικής μας ομάδας στον τελικό της φετινής διοργάνωσης μετά την εντυπωσιακή νίκη με σκορ 14-10 επί των ΗΠΑ, οι Μαγυάρες εξασφάλισαν και εκείνες με τη σειράς τους το εισιτήριο για τον τελικό.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας (21/07), η Ουγγαρία μετέτρεψε σε... περίπατο τον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση 15-9 της Ισπανίας στη Σιγκαπούρη! Η ομάδα του Τσεχ Σαντόρ μπήκε με καταιγιστικό τρόπο στο παιχνίδι, καθώς, προηγήθηκε με 6-2 στο πρώτο οκτάλεπτο και με +7 στο ημίχρονο (11-4)! Κορυφαίες για τις νικήτριες ήταν η Κέστελι και Ζίλαγκι με τρία γκολ η κάθε μία, με τις Λάιμετερ και Βάλντα να προσθέτουν από δύο τέρματα.

Αυτή θα είναι η έκτη φορά της Ουγγαρίας που δίνει το «παρών» σε τελικό Παγκοσμίου, καθώς, είχε κατακτήσει το χρυσό το 1994 και το 2005, ενώ, το 2001, το 2022 και 2024, είχε ολοκληρώσει την παρουσία της ως φιναλίστ.



Πλέον, Ελλάδα και Ουγγαρία θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους την ερχόμενη Τετάρτη (23/07, 16:35) στον μεγάλο τελικό με έπαθλο το χρυσό μετάλλιο, στη ρεβάνς των δύο ομάδων στην πρεμιέρα των ομίλων, όταν και η «γαλανόλευκη» είχε ηττηθεί με το οριακό 10-9.



Τα οκτάλεπτα: 6-2, 5-2, 3-2, 1-3.

