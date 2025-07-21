Παναθηναϊκός: Οι χαμένες αποσκευές, η αποθέωση των Ελλήνων, το ενδιαφέρον για τη Ρέιντζερς

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται εδώ και κάποια ώρα στη Σκωτία, προκειμένου αύριο (22/07) στις 21:45 να αντιμετωπίσει τη Ρέιντζερς, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.



Διαβάστε τα… παραλειπόμενα από το ταξίδι της αποστολής του «τριφυλλιού» στη Γλασκώβη, για να «πάρετε κλίμα».



*Η ώρα αναχώρησης της πτήσης τσάρτερ ήταν στις 9.45, κανονικά. Ωστόσο, αυτό συνέβη με… δύο ώρες καθυστέρηση, απόρροια της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τους θερινούς μήνες! Ο δε λόγος που οδήγησε σε αυτή την ταλαιπωρία την αποστολή του Παναθηναϊκού είχε να κάνει με το γεγονός ότι είχαν χαθεί τρεις αποσκευές…



*Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του κόσμου στο αεροδρόμιο βρέθηκαν οι διεθνείς Έλληνες ποδοσφαιριστές των «πράσινων». Τάσος Μπακασέτας, Φώτης Ιωαννίδης και Μανώλης Σιώπης έβγαλαν… αμέτρητες φωτογραφίες, υπέγραψαν αυτόγραφα και γέμισαν χαμόγελα όποιον φίλο της ομάδας τους ζήτησε κάτι από τα δύο.



*Το τετράωρο ταξίδι για τη Σκωτία έδωσε σε κάποιους την ευκαιρία να «γεμίσουν μπαταρίες», ή σε άλλους να δουν κάποια ταινία. Όμως, σε ό,τι αφορά στο προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, το… μενού περιλάμβανε ανάλυση της Ρέιντζερς από τα τελευταία της φιλικά παιχνίδια.



*Στη διάρκεια της πτήσης οι ερωτήσεις για την κλήρωση του Champions και του Europa League… έδιναν και έπαιρναν, ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει ενημέρωση. Βέβαια, ακόμα και όταν βρέθηκε δυνατότητα ενημέρωσης οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» ασχολήθηκαν, αλλά σημειώνοντας πως το μυαλό όλων βρίσκεται στη Ρέιντζερς!



*Την αποστολή του Παναθηναϊκού υποδέχθηκαν περίπου τριάντα άτομα που κρατούσαν πανό και παράλληλα ένα εξ αυτών έπαιζε… γκάιντα. Πάντως, η υποδοχή δεν ήταν για την ομάδα, όπως αποδείχτηκε, αλλά για μία… ομάδα χριστιανών που βρέθηκαν στη Σκωτία για ένα συνέδριο!



*Καλό καιρό συνάντησε ο Παναθηναϊκός, καθώς το θερμόμετρο έδειχνε 18 βαθμούς και συννεφιά. Σε γενικές γραμμές έτσι θα κυμανθεί το σκηνικό, μαζί με ψιλόβροχο κατά την παρουσία του στη Σκωτία.

