bwin: Στα... καλύτερα της η Ντραγκομίροβα, που είχε ραντεβού με την ιστορία!

Με δύο σπουδαίες επιδόσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 που διεξήχθη στο Μπέργκεν της Νορβηγίας, η Αναστασία Ντραγκομίροβα απέδειξε γιατί συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες της νέας γενιάς. Η 23χρονη πρωταθλήτρια και μέλος της Team Future της bwin, ολοκλήρωσε το έπταθλο στην 4η θέση της Ευρώπης με 6.054 βαθμούς, πετυχαίνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ Κ23, καταρρίπτοντας παράλληλα το προηγούμενο δικό της ρεκόρ των 6.039 β.

Η Ντραγκομίροβα έγινε η πρώτη Ελληνίδα κάτω των 23 ετών που ξεπερνά τους 6.000 βαθμούς σε δύο διαδοχικές διοργανώσεις και μόλις η τρίτη όλων των εποχών στη χώρα μας που περνά το ιστορικό αυτό φράγμα. Αν και βρέθηκε κοντά στο βάθρο, χάνοντας την 3η θέση στις λεπτομέρειες από τη Γερμανίδα Σερίνα Ρίντελ στο φινάλε των 800μ., η 23χρονη αθλήτρια της bwin κατέθεσε ψυχή και κατέγραψε το καλύτερο φετινό της 800άρι (2:30.76), πολύ κοντά στο ατομικό της ρεκόρ (2:30.50).

Παράλληλα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας της στη σφαιροβολία, με εξαιρετική βολή στα 16,09μ., επίδοση που της χάρισε την 5η θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Με αυτή τη βολή, που ήρθε στην 3η της προσπάθεια, έγινε η 13η Ελληνίδα όλων των εποχών που ξεπερνά τα 16 μέτρα στο αγώνισμα. Αξιοσημείωτο είναι πως μέσα στον ίδιο τελικό βελτίωσε δύο φορές το προσωπικό της ρεκόρ (15,80μ.), αρχικά με 15,83μ. και στη συνέχεια με 16,09μ.

Η αθλήτρια, τις προσπάθειες της οποίας «αγκάλιασε» από νωρίς στην καριέρα της η bwin, έχοντας αφήσει πίσω έναν εφιαλτικό τραυματισμό, αποδεικνύει πως η ψυχή, η δουλειά και το όραμα χτίζουν το μέλλον. Και αυτό της ανήκει.

Στο πλευρό της ο Γιώργος Μποτσκαριώβ, ο οποίος είναι κάτι παραπάνω από προπονητής. Είναι η σταθερά πίσω από κάθε τους βήμα. Με τη δική του καθοδήγηση, έχει διαμορφώσει μια ομάδα αθλητών που διαρκώς ξεπερνούν τα όριά τους.

Σημαντικό σύμμαχο σε αυτή την πορεία αποτελεί η bwin, που μετουσίωσε το όνειρο των πρωταθλητών του Team Future σε πραγματικότητα. Το νέο, υπερσύγχρονο προπονητήριο στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής φέρει τη δική της υπογραφή. Μια αθλητική στέγη που τους εμπνέει να στοχεύουν ακόμη ψηλότερα.

Οι πέντε αθλητές του χορηγικού προγράμματος Team Future, Οδυσσέας Μουζενίδης, Ελίνα Τζένγκο, Αναστασία Ντραγκομίροβα, Σοφία Κεσσίδη και Τάσος Λατιφλλάρι, παραμένουν αφοσιωμένοι στο όνειρό τους. Και η bwin παραμένει δίπλα τους, ως σταθερός υποστηρικτής και σύμμαχος για ένα μέλλον γεμάτο επιτυχίες.

Η bwin, μέσα από το πρόγραμμα Team Future, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τους αθλητές του αύριο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προπονούνται με τις κατάλληλες συνθήκες και να στοχεύουν σε υψηλούς στόχους με αξιοπρέπεια και όραμα.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.