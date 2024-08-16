Παίζει βροχή γκολ κι επάθλων* στο Ελληνικό Πρωτάθλημα; Παίζει bwin!

Η bwin τη νέα αγωνιστική περίοδο μπήκε σε mode… "Show must go on" και φέρνει τα πάνω κάτω! Η εμπειρία του αθλητικού στοιχήματος εκτοξεύεται στην ανανεωμένη πλατφόρμα μας και σε περιμένει για να ζήσεις αξέχαστες στιγμές διασκέδασης, με την ολοκαίνουργια προσφορά* στο Ελληνικό Πρωτάθλημα. Βροχή γκολ κι επάθλων* στα ελληνικά γήπεδα όλη τη σεζόν!

Παίζει βροχή από γκολ κι έπαθλα* στο Ελληνικό Πρωτάθλημα; Παίζει bwin!

Η Πρώιμη Πληρωμή* έρχεται σε πρώτο πλάνο και στην bwin παίζει σε αμέτρητα πρωταθλήματα! Πλέον ο… δρόμος για το ταμείο ανοίγει, από την στιγμή που η ομάδα σου θα προηγηθεί με 2+ γκολ σε περισσότερες από 90 διοργανώσεις όπως για παράδειγμα: το Ελληνικό Πρωτάθλημα και Κύπελλο, το Champions League, το Europa League, το Europa Conference League, η Premier League,η LaLiga, η Serie A και η Bundesliga. Από Ελλάδα έως Βραζιλία και από Αγγλία μέχρι Σαουδική Αραβία παίζει… Πρώιμη Πληρωμή.

bwin - Πρώιμη Πληρωμή*: Κερδίζεις το στοίχημά σου, όταν είσαι μπροστά με δύο γκολ διαφορά

Στην bwin πλέον μπορείς να βρεις Ενισχυμένες Αποδόσεις και στο live στοίχημα! Ναι, η κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα απογειώνει τις αποδόσεις στις κορυφαίες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις με Ενισχυμένες Αποδόσεις μετά την πρώτη σέντρα. Κι όλα αυτά, την ώρα που υπάρχει η επιλογή από αμέτρητα ειδικά παικτών φυσικά και πριν τα παιχνίδια. Παράλληλα, με το Build A Bet*, έχεις τη δυνατότητα να συνδυάσεις περισσότερες από μία επιλογές στο ίδιο δελτίο, ακόμα και από διαφορετικά παιχνίδια. Επιπλέον, το Live Streaming* στην bwin συνεχίζεται σε χιλιάδες αναμετρήσεις, για να μην χάνεις γκολ, καλάθι και πόντο από τους αγαπημένους σου αγώνες.

Παίζουν Ενισχυμένες Αποδόσεις και στο live στοίχημα; Παίζει bwin!

Αυτή τη σεζόν στην bwin θα ζήσεις μία ξεχωριστή εμπειρία στοιχήματος! Κάθε αγωνιστική του Ελληνικού Πρωταθλήματος θα σε περιμένουν βροχή γκολ και… επάθλων*, ενώ με την Πρώιμη Πληρωμή*, πλέον πας ταμείο στα 2+ γκολ. Τέλος οι Ενισχυμένες Αποδόσεις στο live των αγώνων έρχονται ν’ «απογειώσουν» την διασκέδαση.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.