Μετά από αρκετά χρόνια στη Μύκονο, ο Σταύρος Ελληνιάδης μετακομίζει στην Κύπρο αναλαμβάνοντας καθήκοντα τζένεραλ μάνατζερ στην ΑΕ Λεμεσού.



H ανακοίνωση:



«Η PAYABL ΕΚΑ ΑΕΛ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη σύναψη συνεργασίας με τον Σταύρο Ελληνιάδη, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή της ομάδας μας.



Ο Σταύρος Ελληνιάδης διαθέτει μια πλούσια καριέρα στον χώρο της καλαθόσφαιρας, ξεκινώντας την καριέρα του ως παίκτης στον Πειραϊκό Σύνδεσμο και συνεχίζοντας για πέντε συναπτά έτη στον Ολυμπιακό Πειραιώς, όπου συνέβαλε σημαντικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας το 1993. Ο επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν το Παγκράτι, όπου αγωνίστηκε για τρία χρόνια. Στο τέλος της καριέρας του επέστρεψε στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, την ομάδα όπου ξεκίνησε την πορεία του. Να σημειωθεί πως είχε αγωνιστεί με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδας δεκαέξι φορές.



Μετά την επιτυχημένη του πορεία ως καλαθοσφαιριστής, ανελαβε ως Προπονητής τον Πειραϊκό Σύνδεσμο στην Α2 την περίοδο 1997-1999, ενώ την περίοδο 2000-2001 προήχθη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ομαδας του Πειραϊκού (General Manager). Την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο ανέλαβε χρέη Διευθυντή Ομάδας (Team Manager) στον Πανιώνιο, αποτελώντας την πρώτη φορά που ανέλαβε διοικητική θέση σε ομάδα της Α1 Κατηγορίας.



Το 2002 έκανε το μεγάλο βήμα και ανέλαβε διοικητικές θέσεις στον Ολυμπιακό Πειραιώς, όπου παρέμεινε για έξι συναπτά έτη, μέχρι το 2008. Στον Ολυμπιακό ανέλαβε αρχικά χρέη Διευθυντή Ομάδας (Team Manager) τα πρώτα δύο χρόνια της θητείας του και τα επόμενα τέσσερα χρόνια προήχθη σε Αθλητικό Διευθυντή (Sports Director), παρέχοντας τις υπηρεσίες του στο ανώτερο επίπεδο, καθώς η ομάδα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο εγχώριο πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρωλίγκα (Euroleague).



Το 2008 μετακινήθηκε από τον Ολυμπιακό Πειραιώς στο Μαρούσι, όπου παρέμεινε για τέσσερα έτη εκτελώντας χρέη Αθλητικού Διευθυντή (Sports Director). Από το 2012 μέχρι το 2019, παρείχε τις ίδιες υπηρεσίες στον Ικαρο Καλλιθέας,Ίκαρο Χαλκίδας, στον Κόροιβο Αμαλιάδας, στον Φάρο, στον Πανιώνιο (δεύτερη θητεια)αλλά και στον Ιωνικό Νικαιας.Την περίοδο 2020-2021 είχε διοριστεί ως Σύμβουλος της Διοίκησης του Άρη Θεσσαλονίκης.



Μέχρι προσφάτως, ο κ. Ελληνιάδης είχε αναλάβει τον ρόλο του Γενικού Αρχηγού στη Μύκονο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της ομάδας και στη φιλοδοξία της να ανέβει στην Α1 κατηγορία.



Σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, αξίζει να σημειωθεί πως το 2009 ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Ομάδας (Team Manager) στην Εθνική Ελλάδας, στο πλευρό των Γιόνας Καζλάουσκας και Γιάννη Σφαιρόπουλου και η Ελλάδα κατέκτησε το Χάλκινο Μεταλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πολωνιας.Το 2022 διορίστηκε ξανά Διευθυντής Ομάδας (Team Manager) της Εθνική Ελλάδας Κ-20 με προπονητή τον Μάκη Γιατρά στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ποντγκοριτσα.



Ο Σταύρος Ελληνιάδης συνεργάστηκε με πολύ μεγάλα ονόματα της ευρωπαϊκής καλαθόσφαιρας, όπως ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Pini Gershon, ο Jonas Kazlauskas,ο Dragan Sakota, ο Slobodan Subotic, ο Μακης Γιατράς,ο Σουλης Μαρκόπουλος,ο Θανάσης Σκιουρτόπουλος,ο Βαγγελης Αλεξανδρής,ο Milos Teodosic,ο Γιωργος Πριντεζης,ο Βασίλης Σπανούλης, ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, ο Γιαννης Μπουρουσης,ο Αντωνης Φωτσης,ο Νικος Ζησης,και πολλές άλλες σημαντικές προσωπικότητες.



Η εμπειρία και το όραμα του Σταύρου Ελληνιάδη αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για την ανάπτυξη και την επιτυχία της ομάδας μας. Είμαστε σίγουροι ότι υπό την καθοδήγησή του, η PAYABL ΕΚΑ ΑΕΛ θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία και θα πετύχει νέους στόχους.



Καλωσορίζουμε τον Σταύρο Ελληνιάδη στην οικογένεια της PAYABL ΕΚΑ ΑΕΛ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον νέο του ρόλο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.