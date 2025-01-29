Ο Ράζβαν Λουτσέσκου άνοιξε τα χαρτιά του ενόψει του αυριανού (30/01, 22:00) αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, για την 8η αγωνιστική της League Phase, στο Europa League, τονίζοντας ότι η ομάδα του θα πρέπει να αντιμετωπίζει όλα τα παιχνίδια με απόλυτο σεβασμό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρουμάνος τεχνικός:

Για το παιχνίδι: «Είναι πολύ απλό για εμάς. Το μεγαλύτερο κίνητρο που υπάρχει είναι η πρόκριση. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε εξασφαλίσει την πρόκριση, δεν πρέπει να μπλέξουμε με σενάρια. Στο ποδόσφαιρο όποιος σκέφτεται άνετη πρόκριση έχει δείξει ότι τον τιμωρεί. Πρέπει να αντιμετωπίζονται όλα τα παιχνίδια με απόλυτο σεβασμό».

Για τα εκτός έδρας παιχνίδια με Μάντσεστερ και Γαλατάσαραϊ: «Δεν υπάρχουν μεγάλα και μικρά παιχνίδια. Υπάρχουν μόνο απαιτητικά παιχνίδια στην Ευρώπη. Δεν αναφέρατε τη Ρίγα. Έφερε ισοπαλία με τη Γαλατά, την Άντερλεχτ και κέρδισε τον Άγιαξ. Εμείς καταφέραμε να τους κερδίσουμε. Και αυτή η νίκη μας έφερε στη θέση που βρισκόμαστε σήμερα. Αναφερθήκατε σε δύο παιχνίδια, στα οποία η ομάδα ήταν στη διαδικασία προσαρμογής. Οι παίκτες προσπαθούσαν ακόμη να γνωριστούν μεταξύ τους. Σε σχέση με εκείνα τα παιχνίδια βρισκόμαστε σε πιο καλή κατάσταση».

Για την κατάσταση της Ρεάλ Σοσιεδάδ: «Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει να μιλάω για άλλες ομάδες. Ωστόσο, όλες πρέπει να περνούν από αυτή την κατάσταση. Όπως υπάρχουν οι καλές στιγμές, υπάρχουν και οι κακές. Τη διαφορά την κάνει το πώς διαχειρίζεται η κάθε ομάδα την κάθε κατάσταση. Αν δούμε τον βαθμολογικό πίνακα δεν φαίνεται να είναι σε κρίση η Σοσιεδάδ. Αν το δούμε και πιο γενικά, υπάρχουν ομάδες πολύ δυνατές και με πολλά χρήματα, που μπορούν να αγοράσουν τους καλύτερους ποδοσφαιριστές και πάλι περνούν από αυτές τις καταστάσεις. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι μια καλή ομάδα, που της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο».

Για το γεγονός πως ο Τισουντάλι έμεινε Θεσσαλονίκη: «Είναι λίγο περίπλοκη κατάσταση. Υπάρχουν καταστάσεις που αναφέρατε (σ.σ. πιθανότητα παραχώρησης), αλλά και ένας τραυματισμός, που συνέβη δυο μέρες πριν».

Για το γεγονός πως μεγαλώνει σε αριθμό το ρόστερ του ΠΑΟΚ: «Η αλήθεια είναι ότι μαζί με τους τερματοφύλακες έχουμε μεγάλο ρόστερ. Ακόμη είναι ανοικτές οι μεταγραφές, οπότε ας περιμένουμε να δούμε. Εγώ θέλω τρεις επιθετικούς ενώ έχουμε τέσσερις. Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που είναι τραυματίες και θα απουσιάσουν για κάποιο διάστημα. Η διαχείριση μπορεί να αλλάζει με τον καιρό. Το θετικό στοιχείο είναι ότι μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση, στην οποία θα δημιουργήσουμε μια εσωτερική πρόκληση και ανταγωνισμό στους ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτή την περίοδο».

Για το αν είναι ικανοποιημένος με τις διαδοχικές νίκες στο Europa: «Πρώτα απ' όλα, αν σκεφτώ τους αντιπάλους που αντιμετωπίσαμε πέρυσι στο Conference, δεν μπορώ να πω πως έχουμε αναβαθμισμένο επίπεδο αντιπάλων. Είναι μια διαφορετική εμπειρία για μας. Μαθαίνουμε πράγματα, κερδίζουμε πράγματα. Δεν θα πρέπει να τα παρατάμε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Είναι μάθημα για μας η τελευταία αγωνιστική αύριο. Είναι θέμα να παίρνουμε γνώση και εμπειρία για το πώς θα διαχειριζόμαστε τέτοιες καταστάσεις. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι μαθαίνουμε να παίζουμε κάθε τρεις μέρες. Δεν είναι πολλές οι ομάδες που το κάνουν αυτό στην Ελλάδα. Είναι κάτι καλό για την ομάδα και τη νοοτροπία της».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.