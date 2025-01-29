Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός: 2-3 - Πανηγύρισε θρυλική νίκη στην Πόλη

Έφυγε με θρυλικό διπλό από την Πόλη και περιμένει δώρο πρωτιάς από την Γκίσεν ο Ολυμπιακός!



Πραγματοποιώντας μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση στο φετινό CEV Champions League και έχοντας εξασφαλίσει από την προηγούμενη αγωνιστική την παρουσία τους στα playoffs, οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν με 3-2 σετ (25-27, 25-22, 25-20, 25-27, 15-17) της Φενέρμπαχτσε και ελπίζουν στην πρωτιά που δίνει απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, αρκεί η Γκίσεν καταφέρει να νικήσει στην έδρα της Μόντσα.



Η ομάδα του Γκαρντίνι ξεκίνησε εξαιρετικά το ματς, παίρνοντας το πρώτο σετ, ενώ παρότι είδαν τη Φενέρ να αντιδρά και να προηγείται με 2-1, βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα να κάνουν την... ανατροπή στην ανατροπή, αρχικά ισοφαρίζοντας σε 2-2 και στη συνέχεια επικρατώντας με 17-15 στο tie-break, πανηγυρίζοντας τη μεγάλη νίκη και αφήνοντας τους Τούρκους εκτός συνέχειας!

🔴⚪️🚀 Ο Τζούριτς σερβίρει, υποδοχή από τους Τούρκους. Ο Ζντρίζγκα πασάρει, ο Ενγκαπε καρφώνει, αλλά ο Δαλακούρας τον μπλοκάρει! 15-17 ο Ολυμπιακός θριαμβεύει μέσα στην Πόλη, επί της Φενέρμπαχτσε! Γράφει ακόμα μια χρυσή σελίδα στην Ιστορία του! #osfp #volleyball #CLVolleyM pic.twitter.com/whuSju76nr January 29, 2025

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, παίρνοντας προβάδισμα με 3-1 χάρη σε πόντους των Ατανασίεβιτς, Παγένκ και μπλοκ του Τζούριτς, ενώ βρέθηκε και στο +3 (6-3), μετά από άσο του Πέριν! Με μια παράβαση του Κουμεντάκη και πόντο του Λούμπουριτς, η Φενέρ μείωσε σε 6-5, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να διατηρηθούν στο +3 (10-7), μέχρι οι γηπεδούχοι να απαντήσουν με σερί 3-0 για να ισοφαρίσουν σε 10-10. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να παίρνει προβάδισμα με διαφορά ενός πόντου, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στην «τελική ευθεία» από το ισόπαλο 19-19 και με τη Φενέρ να επιστρέφει από το 24-21 των Πειραιωτών, πριν η ομάδα του Γκαρντίνι κάνει το 1-0 στα σετ, επικρατώντας με 27-25 σε 29 λεπτά!









Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 2-1, αλλά με τη Φενέρ να βρίσκει γρήγορα τα πατήματά της, περνώντας μπροστά με 5-2 και αναγκάζοντας τον Γκαρντίνι να πάρει νωρίς το τάιμ άουτ. Έχοντας βρει ρυθμό, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν για πρώτη φορά στο ματς με +4 (7-3) και διατήρησαν το προβάδισμά τους, μέχρι ο Πέριν να μειώσει αρχικά σε 10-8 και λίγο αργότερα σε 12-11. Με μικρό σερί της 3-0, η Φενέρ επανήλθε στο +4 (15-11), με τον Ολυμπιακό όμως να παραμένει ζωντανός στη διεκδίκηση του σετ, μειώνοντας σε 19-17, 20-19 και 23-22. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι είχαν καθαρό μυαλό στο φινάλε, επικρατώντας με 25-22 και ισοφαρίζοντας σε 1-1.



Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο τρίτο σετ, παίρνοντας από νωρίς προβάδισμα τριών πόντων (6-3) και διατηρώντας το μέχρι το 11-8, με τη Φενέρ να απαντά με σερί 4-0 για να περάσει μπροστά με 12-11. Συνεχόμενοι πόντοι του Ατανασίεβιτς έβαλαν τον Ολυμπιακό μπροστά με 15-14, αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν αντίδραση και βρέθηκαν ξανά στο +2 (18-16) με πρώτο χρόνο του Μπαλτάτσι και άσο του Γκιουρμπούζ. Ο Τζουριτς ισοφάρισε σε 18-18 μετά από κακή υποδοχή της Φενέρ, αλλά ο Λούμπουριτς, άστοχα τελειώματα από Πέριν, Αταβασίεβιτς και ένα μπλοκ του Γκιουρμπούζ, έφεραν το 22-18, με τη Φενέρ να κλείνει το σετ με 25-20, παίρνοντας το προβάδισμα με 2-1.







Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 4-2 στο ξεκίνημα του τέταρτου σετ, αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε νωρίς αντίδραση, επιστρέφοντας από το 5-3 με σερί 5-0, για να περάσει μπροστά με 8-5, χάρη σε διαδοχικά μπλοκ από Πέριν, Τράβιτσα και λάθος του Λούμπουριτς. Ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στη διαγώνιο από τον Ατανασίεβιτς, ένα διπλό μπλοκ από Τζούριτς, Παγένκ και ένας άσος του Τράβιτσα, έβαλαν του «ερυθρόλευκους» στο +4 (7-11), με τη Φενέρ να μειώνει σε 12-13, αλλά τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκουν ξανά ρυθμό, ξεφεύγοντας με 12-16! Ωστόσο, οι γηπεδούχοι βρήκα ρυθμό και έφτιαξαν σερί 5-0, για το υπέρ τους 17-16, με τον Ολυμπιακό να αντιδρά ξανά και με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι σε… θρίλερ φινάλε του σετ, το οποίος κατάκτησε τελικά ο Ολυμπιακός με 27-25 για το 2-2 στα σετ!



Στο καθοριστικό tie-break, η Φενέρ ήταν η πρώτη που ξέφυγε με διαφορά δύο πόντων (6-4), με τους «ερυθρόλευκους» όμως να βρίσκουν άμεσα τις απαντήσεις και να ισοφαρίζουν σε 7-7, με το ντέρμπι να συνεχίζεται μέχρι και το φινάλε. Ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 13-11, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 13-13, 14-14 και 15-15, όμως η ομάδα του Γκαρντίνι πήρε τη μεγάλη νίκη, όταν μια προσπάθεια του Λούμπουριτς έφυγε άουτ και Δαλακούρας έβγαλε μπλοκ για το 17-15!



Τα σετ: 25-27, 25-22, 25-20, 25-27, 15-17



Φενέρμπαχτσε (Σλόμπονταν Κόβατς): Μπαλτατσί 8 (6/13 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Ντουρμάζ 3 (1/5 επ., 2 μπλοκ), Λούμπουριτς 28 (23/44 επ., 4 άσοι, 1 μπλοκ), Ενγκαπέ 15 (13/31 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 62% υπ. – 48% άριστες), Τζίζγκα 3 (2 άσοι, 1 μπλοκ), Γκιουλμεζόγλου 14 (12/25 επ., 2 άσοι, 24% υπ. – 17% άριστες) / Μπουράκ (λ., 53% υπ. – 38% άριστες), Γκιουρμπούζ 1 (1 άσος), Πεκσέν, Καριάγκιν, Ντενγκίν (λ.)



Ολυμπιακός (Αντρέα Γκαρντίνι): Παγένκ 10 (7/10 επ., 3 μπλοκ), Πέριν 17 (13/25 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 44% υπ. – 32% άριστες), Κουμεντάκης 5 (5/21 επ., 38% υπ. – 38% άριστες), Τράβιτσα 6 (0/3 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 22 (21/31 επ., 1 άσος), Τζούριτς 11 (7/9 επ., 4 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 15% υπ. – 15% άριστες), Δαλακούρας 4 (3/5 επ., 1 μπλοκ, 60% υπ. – 33% άριστες), Κωνσταντινίδης (λ., 17% υπ.)

