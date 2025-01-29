ΑΕΚ: παρέσυρε τον Προμηθέα στον πρώτο ελληνικό «εμφύλιο» του BCL

Κυρίαρχη ΑΕΚ Betsson BC πήρε τον ελληνικό... εμφύλιο και φώναξε πως πάει για μεγάλα πράγματα στο φετινό Basketball Champions League!



Πραγματοποιώντας εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και στις δύο άκρες του παρκέ, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα επικράτησε με σκορ 97-76 του Προμηθέα στη «Sunel Arena» στην πρεμιέρα των «16» της διοργάνωσης, μπαίνοντας με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο στη φάση των ομίλων!



Με την τριάδα των ΡαϊΚουάν Γκρέι, Χάντερ Χέιλ και Όμηρο Νετζήπογλου σε πολύ καλό βράδυ, η «Ένωση» έφτασε στο ροζ φύλλο αγώνα, πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά μετά τον Δεκέμβρη του 2022 και έξι ανεπιτυχή αποτελέσματα, νίκη απέναντι στους Πατρινούς σε όλες τις διοργανώσεις.



Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Χέιλ με 20 πόντους και 8 ασίστ, με τους Νετζήπογλου (19π.) και Γκρέι (18π., 6ρ., 4ασ.) να ακολουθούν σε απόδοση. Για το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου, που αγωνίστηκε χωρίς τους Γουόκερ, Γουίλιαμς και Λούντζη, διασώθηκαν οι Ιβούντου και Ρις με 20 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Το ματς:

Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν άκρως επιθετικά στο ματς και αρκετά εύστοχες. Ανταλλάζοντας διαδοχικά «χτυπήματα» στο πρώτο τρίλεπτο, ΑΕΚ Betsson BC και Προμηθέας ήταν στο 7-7, με τους Πατρινούς να εκμεταλλεύονται στη συνέχεια τα επιθετικά τους ριμπάουντ και να ανεβάζουν τη διαφορά στο 15-9, δύο λεπτά αργότερα.





Με τους Νετζήπογλου και Χέιλ να βρίσκουν σκορ, οι γηπεδούχοι ξεκόλλησαν επιθετικά και μείωσαν σε 14-17 στο 7', προτού ο Βαρνάντο με τρίποντο και ο Ιβούντου με δίποντο, γράψουν το +8 (14-22) για τους φιλοξενούμενους. Στο τελευταίο δίλεπτο, η είσοδος του Κουζμίνσκας βοήθησε σημαντικά την «Ένωση», με τον Λιθουανό να πετυχαίνει τέσσερις πόντους και τον Φλιώνη με buzzer beater τρίποντο να διαμορφώνει το 23-25 της περιόδου.





Αρκετά διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο δεύτερο δεκάλεπτο, εκεί όπου το παιχνίδι απέκτησε ένταση, πηγαίνοντας πιο πολύ στις επαφές και στο physical game. Κάπως έτσι, αμφότερες οι ομάδες χρεώθηκαν με φάουλ πηγαίνοντας διαρκώς στην γραμμή των βολών. Με τις βολές του Χέιλ και Κουζμίνσκας, αλλά και το τρίποντο του πρώτου, οι «κιτρινόμαυροι» προσπέρασαν για το 31-29 στο 12', με τους Χρυσικόπουλο και Καραγιαννίδη να απαντούν για τον Προμηθέα και το 33-35 τρία λεπτά αργότερα. Έκτοτε, το παιχνίδι πήγαινε πόντο-πόντο, με την ΑΕΚ να βρίσκει το δεύτερο εντός πεδιάς καλάθι της στην περίοδο στο 18' με τον Νετζήπογλου για το 40-38, έχοντας μέχρι εκείνο το σημείο 12 στις 15 βολές. Στο τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου, το ματς άνοιξε αρκετά, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν εύκολα καλάθια και την ΑΕΚ να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 47-44.





Αρκετά πιο κλειστή σε ρυθμό και σκοράρισμα ήταν η τρίτη περίοδος, με τον Προμηθέα να βγαίνει κερδισμένος στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου και με τα καλάθια των Καραγιαννίδη και Ντέιβις να μειώνει στο 49-48 στο 24'. Σε εκείνο το σημείο ήρθε το αγωνιστικό ξέσπασμα της ΑΕΚ, η οποία χάρη στα δύο back-to-back τρίποντα του Νετζήπογλου και ένα του Χέιλ έκανε το 60-52, προτού ο Γκρέι με ένα απίθανο κάρφωμα, γράψει για πρώτη φορά το +10 και το 62-52 στο 27'. Μάλιστα, παίρνοντας ενέργεια από την εξαιρετική της άμυνα, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα συνέχισε να βάζει μεγάλα σουτ έχοντας πλέον αυτοπεποίθηση, με τους Γκρέι και το buzzer beater τρίποντο του Χέιλ, να διαμορφώνουν το 72-56 της περιόδου.





Κάπως έτσι, και μάλλον απροσδόκητα όπως εξελισσόταν το ματς για περίπου 25 λεπτά, το παιχνίδι όχι μόνο δεν έγινε... θρίλερ, αλλά, η «Ένωση» μπήκε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο με μια υπέρ της σημαντικότατη διαφορά. Μάλιστα, η ΑΕΚ, φρόντισε να διευρύνει και άλλο το σκορ, καθώς, χάρη στην επιθετική της άμυνα και το μομέντουμ του ματς, έφτασε στο +23 και το 82-59 στο 33', με τον Γκρέι να έχει σε αυτό το διάστημα 7 πόντους! Στον εναπομείναντα χρόνο, ο Προμηθέας, εμφανώς επηρεασμένος από την τροπή που πήρε το ματς, δεν μπόρεσε να βρει απαντήσεις, με την ΑΕΚ να πανηγυρίζει τη νίκη με το τελικό 97-76.





Τα δεκάλεπτα: 23-25, 47-44, 72-56, 97-76.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.