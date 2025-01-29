Βοτανικός: Προς λύση το χρηματοδοτικό κενό - Εξώδικο Δήμου Αθηνών και Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Λύση φαίνεται πως βρέθηκε στο μεγάλο πρόβλημα με το χρηματοδοτικό κενό, που είχε προκύψει για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, στον Βοτανικό! Όπως αποκαλύπτει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), στις 20 Ιανουαρίου ο Δήμος Αθηνών και η «Μάνα του Λόχου» έστειλαν εξώδικο στην ΑΕΠ Ελαιώνα, το οποίο υπέγραψαν οι Χάρης Δούκας και Παναγιώτης Μαλακατές. Η κίνηση αυτή, λοιπόν, έβαλε έξτρα πίεση στις τράπεζες και όλα δείχνουν ότι οδεύουμε σε λύση τόσο του ζητήματος του χρηματοδοτικού κενού, όσο και κάποιων μικρότερων θεμάτων, που είχαν προκύψει.



Θυμίζουμε, πέρα από το ποδοσφαιρικό γήπεδο, η Διπλή Ανάπλαση προβλέπει και σύγχρονες εγκαταστάσεις για τα τμήματα του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και είναι φυσικά απαραίτητες για να προχωρήσει το όλο πρότζεκτ.



Εδώ και καιρό υπήρχε μεγάλη στασιμότητα στο κομμάτι των εγκαταστάσεων αυτών, κάτι, που οφείλεται σε ένα μεγάλο χρηματοδοτικό κενό, που προέκυψε ανάμεσα στον αρχικό υπολογισμό του κόστους και τον πραγματικό αριθμό στον οποίο αυτό έχει φτάσει.



Αναλυτικά το εξώδικο που έφερε στην δημοσιότητα το ΑΠΕ-ΜΠΕ:



«ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ



1.Του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού μς την επωνυμία "ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αθηνάς 63, πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από το Δήμαρχο αυτού, κ. Χάρη Δούκα (εφεξής "Δήμος Αθηναίων") και

2.Του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου με την επωνυμία "Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος (Π.Α.Ο.)" που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αρκαδίας αρ. 31 κι εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον πρόεδρό του, κ. Παναγιώτη Μαλακατέ (εφεξής "Π.Α.Ο".)



ΠΡΟΣ



Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΑΕΠ ΕΛΑΙΩΝΑ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, λεωφόρος Αθηνών αρ. 77 (εφεξής "Α.Ε.Π. Ελαιώνα").

Όπως γνωρίζετε, δυνάμει της από 22-05-2022 σύμβασης μεταξύ μας (άρθρο 1 αυτής), αναλάβατε την υποχρέωση της -σύμφωνης με τις προβλέψεις του από 14-05-2013 π.δ.- ανέγερσης και χρηματοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Π.Α.Ο. σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, όπως το αναλυτικό κτιριολογικό πρόγραμμα των εν λόγω εγκαταστάσεων προσδιορίζεται στο άρθρο 6 και στο Παράρτημα Ι της ως άνω σύμβασης. Οι προδιαγραφές των εν λόγω εγκαταστάσεων, μάλιστα, παρουσιάστηκαν στη σχετική οριστική μελέτη της εταιρείας συμβούλων-μελετητών "ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε." στις 6-6-2023 σε σχετική συνέντευξη Τύπου Δήμου Αθηναίων, Π.Α.Ο. και Α.Ε.Π. Ελαιώνα, η οποία (οριστική μελέτη) έγινε αποδεκτή από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ως άνω μεταξύ μας σύμβασης, "Η Α.Ε.Π. Ελαιώνα αναλαμβάνει έναντι του Δήμου Αθηναίων και του Σωματείου Π.Α.Ο. τις εξής δεσμεύσεις:

1.Να μεριμνήσει και επισπεύσει τις διαδικασίες έκδοσης των οικοδομικών αδειών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο., στις οποίες διαδικασίες περιλαμβάνεται και η ανάθεση και εκπόνηση της σχετικής προμελέτης, της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής των αθλητικών εγκαταστάσεων Π.Α.Ο.

2.Να κατασκευάσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο.

3.Να καταβάλει τις δαπάνες έκδοσης των οικοδομικών αδειών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο. στις οποίες δαπάνες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες των σχετικών μελετών που αναφέρονται υπό σημείο 1 ανωτέρω στο παρόν άρθρο.

4.Να καταβάλει τις δαπάνες, προκειμένου να κατασκευαστούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο.

5.Να παραδώσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις αμέσως μετά την αποπεράτωση των εργασιών, με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής και πλήρη τεχνική τεκμηρίωση στον Δήμο Αθηναίων ως κύριο του ακινήτου επί του οποίου θα ανεγερθούν, ο οποίος οφείλει να τις παραλάβει, κατόπιν σχετικής σύμφωνης γνώμης του Σωματείου ΠΑΟ ως προς τη συμβατότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων με το συνομολογηθέν αναλυτικό κτηριολογικό πρόγραμμα και τις συνομολογηθείσες στο άρθρο 6 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος προδιαγραφές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος.

6.Να τηρεί το χρονοδιάγραμμα της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του παρόντος".

Από την υπογραφή της ως άνω σύμβασης και μέχρι σήμερα, σε ουδεμία περαιτέρω ενέργεια έχετε προβεί, πλην της παρουσίασης της οριστικής μελέτης στις 6-6-2023.



Επειδή, έχει παρέλθει μακρό χρονικό διάστημα από την κατά τα ανωτέρω παρουσίαση της οριστικής μελέτης χωρίς να έχει υπάρξει από μέρους σας ουδεμία πρόοδος σε σχέση με τις αναληφθείσες εξ υμών υποχρεώσεις,



Επειδή, παρά τα επανειλημμένα διαβήματά μας και εκκλήσεις μας να ανταποκριθείτε στα συμπεφωνημένα, εσείς ουδέν επράξατε,



Επειδή, η καθυστέρηση αυτή έχει ήδη δημιουργήσει εύλογες ανησυχίες στα μέλη του Π.Α.Ο. καθώς και προβλήματα σε όλα τα επιμέρους έργα της Διπλής Ανάπλασης, και ειδικότερα στις εργασίες του γηπέδου ποδοσφαίρου, οι οποίες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, και στις περιμετρικές εργολαβίες υποδομών και πρασίνου, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη,



Επειδή, η περαιτέρω καθυστέρηση και κωλυσιεργία σας είναι βέβαιο ότι όχι μόνο θα μας προκαλέσει περαιτέρω θετικές και αποθετικές ζημιές, αλλά, επιπρόσθετα, μπορεί να ματαιώσει όλη τη σχεδιαζόμενη Διπλή Ανάπλαση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με ιδιαίτερη αρνητική επίπτωση στις δημοσίου συμφέροντος ανάγκες ολοκλήρωσης του έργου της Διπλής Ανάπλασης.



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ



και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

-Διαμαρτυρόμεθα για την εξόχως αντισυμβατική συμπεριφορά σας.

-Σας καλούμε να απέχετε εφεξής από έωλους ισχυρισμούς και αστήρικτα επιχειρήματα που συστηματικά προβάλλετε προς τον σκοπό αποφυγής εκπλήρωσης των συνομολογημένων συμβατικών σας υποχρεώσεων.

-Σας καλούμε, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8, παρ. 5 της από 22-5-2022 μεταξύ μας σύμβασης, να προβείτε άμεσα και προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις, σε όλες τις από εκεί περιγραφόμενες ενέργειες, οι οποίες αποτελούν υποχρέωσή σας και να εκτελέσετε την κατασκευή όλων των εργασιών, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και της μεταξύ μας από 22-5-2022 σύμβασης.

-Σας δηλώνουμε, ότι, σε περίπτωση μη τήρησης από μέρους των εν λόγω δεσμεύσεών σας άμεσα, θα προβούμε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια -δικαστική ή εξώδικη-, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να αναζητήσουμε κάθε ζημιά που έχουμε ήδη υποστεί ή πρόκειται να υποστούμε».

