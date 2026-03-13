Με προπόνηση στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο ολοκλήρωσε ο ΟΦΗ το μεσημέρι της Παρασκευής την προετοιμασία του για το ματς (14/3, 17:00) με τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε ασκήσεις τακτικής και δουλειά σε στατικές φάσεις.

Ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του κόντρα στους «ερυθρόλευκους» τον Γκονθάλεθ, που ταλαιπωρείται από θλάση στο γαστροκνήμιου του δεξιού του ποδιού, τιμωρημένος είναι ο Θεοδοσουλάκης, ενώ δεν έχει επανέλθει ο Καραχάλιος (ακολούθησε μέρος του προγράμματος). Καλαφάτης, Κοντεκάς, Καινουργιάκης και Χνάρης βρίσκονται επίσης εκτός.

Η αποστολή: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Νέιρα, Φούντας, Ρομάνο, Σενγκέλια, Νους, Σαλσέδο και Ισέκα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.