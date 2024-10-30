Ο ΠΑΟΚ έκανε το χρέος του και πήρε την πρόκριση από... σήμερα κόντρα στο Αιγάλεω, επικρατώντας 3-0 στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Ζίβκοβιτς και ο Σορετίρε ήταν οι δύο πιο ορεξάτοι παίκτες για τον Δικέφαλο, ο οποίος δεν επηρεάστηκε από τον πολύ κακό αγωνιστικό χώρο του γηπέδου και με σκόρερ τους Καμαρά, Σορετίρε και Μουργκ είχε ένα εύκολο απόγευμα.

Μοναδικό μελανό σημείο ήταν η αποβολή του Μιχαηλίδη, ο οποίος χάνει τον επόμενο αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λαμία.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Χαρλαμπίδης παρέταξε την ομάδα του με 5-3-2 και τον Κυρίτσης κάτω από τα γκολπόστ. Ευαγγέλου, Καρίκι και Κωστόπουλος η τριάδα στην άμυνα, με τον Ουνγιαλίδη να καλύπτει τη δεξιά πλευρά και τον Ταμπά την αριστερή. Μπάμπης, Μπάρδας και Βάρκας στο κέντρο, με τους Νικόλλι και Τσούκαλο να συνθέτουν το επιθετικό δίδυμο.

Από την άλλη, με πολλές αλλαγές παρέταξε ο Ραβζάν Λουτσέσκου τον ΠΑΟΚ. Όπως αναμενόταν, ο Γίρι Παβλένκα έκανε ντεμπόυτο με τα «ασπρόμαυρα», παίρνοντας τη θέση του Κοτάρσκι κάτω από τα γκολπόστ. Ο Βιεϊρίνια ήταν στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Γκόμεζ στο αριστερό και οι Κετζιόρα και Μιχαηλίδης συνέθεσαν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Μπακαγιόκο-Καμαρά στα χαφ, Ζίβκοβιτς δεξιά, Σορετίρε δεξιά και ο Τόμας βρέθηκε Μουργκ πίσω από τον προωθημένο Φέντορ Τσάλοφ.

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πολύ δυνατά το παιχνίδι και έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, με τον Ζίβκοβιτς να είναι ο κινητήριος μοχλός των επιθέσεων για την ομάδα του Λουτσέσκου. Εκείνος δημιούργησε την πρώτη φάση για τον Δικέφαλο του Βορρά, όταν με σέντρα βρήκε τον Σορετίρε στην καρδιά της περιοχής, ο οποίος με γυριστό σουτ δεν κατάφερε να νικήσει τον Κυρίτση, ενώ χάρη σε αυτόν ξεκίνησε και η φάση για το γκολ του ΠΑΟΚ.

Στο 13’ έπειτα από ωραία ατομική προσπάθεια κέρδισε το φάουλ έξω από την περιοχή του Αιγάλεω. Ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση, με την μπάλα να χτυπάει στο δοκάρι και να στρώνεται στον Καμαρά, που σε κενή εστία άνοιξε το σκορ με κεφαλιά. Αυτό ήταν το τρίτο τέρμα του Αφρικανού. Όλα με το κεφάλι και όλα εκτός έδρας!

Παρότι προηγήθηκε νωρίς και έδιωξε οποιοδήποτε άγχος μπορεί να είχε, ο ΠΑΟΚ δεν έριξε ταχύτητα και συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Στο 24’ το δυνατό σουτ του Μπακαγιόκο από το ύψος της μεγάλης περιοχής έφυγε λίγο άουτ, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Τσάλοφ από πλεονεκτική θέση δεν κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματα για την ομάδα του.Στο 34’ ο Ρώσος έχασε μεγάλη ευκαιρία να χριστεί σκόρερ, όταν μετά από παράλληλο γύρισμα του Ζίβκοβιτς, νικήθηκε εξ’ επαφής από τον Κυρίτση.

Και αφού δεν μπορούσε να σκοράρει, δημιούργησε λίγα λεπτά αργότερα για τον συμπαίκτη του. Συγκεκριμένα, στο 39’, ο Ζίβκοβιτς έφυγε στην αντεπίθεση, έδωσε στον Τσάλοφ που με τη σειρά του έστρωσε στον Σορετίρε. Εκείνος από τη γωνία της μικρής περιοχής εξαπέλυσε ένα πολύ δυνατό σουτ, με την μπάλα να καταλήγει στον ουρανό της εστίας. Πρώτο γκολ για τον Νορβηγό με τα «ασπρόμαυρα», ο οποίος διαμόρφωσε και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε κυκλοφορώντας την μπάλα με υπομονή, προσπαθώντας να βρει την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσει. Αυτή ήρθε στο 55’, όταν Βιεϊρίνια και Σορετίρε συνδυάστηκαν ωραία, η μπάλα κατέληξε στον Μουργκ, που με δεξί σουτ στην κίνηση έκανε το 3-0.

Όλα έβαιναν ήρεμα και ωραία για τον ΠΑΟΚ μέχρι το 60ο λεπτό. Όταν ο Δρίτσας έφυγε στην πλάτη της άμυνας και λίγο πριν πατήσει περιοχή, ανατράπηκε από τον Μιχαηλίδη. Ο έλληνας στόπερ, όντας τελευταίος παίκτης δέχθηκε σωστά την κόκκινη κάρτα και αποβλήθηκε, με αποτέλεσμα να χάνει το επόμενο ματς του Δικεφάλου κόντρα στη Λαμία.

Αν και ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10 παίκτες, το Αιγάλεω δεν κατάφερε να γίνει απειλητικό προς την εστία του Παβλένκα, παρότι ο Χαραλαμπίδης προσπάθησε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, μετατρέποντας τη διάταξη από 3-5-2 σε 4-2-3-1.

Ο ΠΑΟΚ ήταν και πάλι πιο επικίνδυνος και λίγο έλειψε να κάνει το 4-0 με τον Κωνσταντέλια στο 85’, ο οποίος όμως νικήθηκε από τον Κυρίτση. Το σκορ δεν άλλαξε και το 3-0 έμεινε μέχρι το τέλος, με την ομάδα του Λουτσέσκου, ο οποίος δεν βρισκόταν στον πάγκο λόγω της τιμωρίας του, να παίρνει από σήμερα την πρόκριση.

