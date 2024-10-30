Απορρίφθηκε η έφεση του ΠΑΟΚ για την τιμωρία του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος οριστικά πια θα λείψει και από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, την άλλη Κυριακή (10/11), στην Τούμπα!

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ διατήρησε την ποινή του Ρουμάνου τεχνικού, που του είχε επιβληθεί από το Πρωτοβάθμιο Όργανο της Λίγκας, αναφορικά με όσα συνέβησαν μετά τη λήξη του ντέρμπι με την ΑΕΚ στην OPAP Arena.

Θυμίζουμε, στον Λουτσέσκου είχε επιβληθεί απαγόρευση εισόδου 23 ημερών σε αγωνιστικό χώρο και αποδυτήρια. Ήδη παρακολούθησε από την κερκίδα το ματς με τον ΟΦΗ και το ίδιο θα γίνει και σήμερα (30/10), στο ματς Κυπέλλου με το Αιγάλεω, και την Κυριακή με τη Λαμία (03/11), στη Φθιώτιδα, στην αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την έφεση της ΑΕΚ για τον βοηθό του Ματίας Αλμέιδα, Ντάνιελ Βέγκα, αυτή έγινε δεκτή και απαλλάχθηκε των κατηγοριών του. Επίσης μειώθηκε η ποινή στον έναν εκ των δύο δηλωθέντων ως φροντιστών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Κυριάκου Γιαντσίδη.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία της συνεδρίαση τις ακόλουθες αποφάσεις.

1) Δέχτηκε τυπικά την έφεση των Κυριάκου Γιαντσίδη, Razvan Lucescu, Ευθύμιο Κατλαμπανίδη.

Δέχτηκε εν μέρει την έφεση και κατ' ουσίαν ως προς τον πρώτο εκκαλούντα, Κυριάκο Γιαντσίδη.

Μεταρρύθμισε την εκκαλούμενη απόφαση ως προς τον ανωτέρω εκκαλούντα.

Επέβαλε στον ως άνω (1ο) εκκαλούντα τις ποινές: α) Απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών και β) χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Διέταξε την επιστροφή στον πρώτο εκκαλούντα μέρους του καταβληθέντος παραβόλου, το οποίο ορίζει στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ.

Απέρριψε την έφεση κατ' ουσίαν, ως προς τον δεύτερο (Razvan LUCESCU του Mircea) και τον τρίτο (Ευθύμιο ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΙΔΗ) των εκκαλούντων.

2) Δέχεται τυπικά και κατ' ουσίαν την έφεση Ντάνιελ Βέγκα.

Μεταρρυθμίζει την υπ' αριθμ 201/24-10-2024 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League 1 Ελλάδα, όσον αφορά τον εκκαλούντα Ντάνιελ Βέγκα (Vega Daniel).

Απαλλάσσει τον εκκαλούντα Ντάνιελ Βέγκα (VEGA DANIEL) από την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 και 4 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στον εκκαλούντα και την κατάπτωση των τελών λειτουργίας της Επιτροπής υπέρ της ΕΠΟ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.