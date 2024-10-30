Στο Crown Hill Crematorium, στη δυτική πλευρά του Μίλτον Κέινς, πραγματοποιήθηκε στις 14:15 (ώρα Αγγλίας) η κηδεία του Τζορτζ Μπάλντοκ, με σύσσωμη την οικογένεια του Παναθηναϊκού να βρίσκεται στο πλευρό του 31χρονου αμυντικού, συνοδεύοντάς τον στην τελευταία του κατοικία.

Εκ μέρους της Εθνικής Ελλάδας παρέστησαν ο Βασίλης Τοροσίδης και ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης, και εκ μέρους της ΕΠΟ ο αναπληρωτής πρόεδρος Νίκος Τζώρτζογλου και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων Παντελής Χατζημαρινάκης.

Στην κηδεία παρέστη και ο Έλληνας πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γιάννης Τσαούσης, ο οποίος δήλωσε ότι με την παρουσία του θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του 31χρονου διεθνή ποδοσφαιριστή.

Με αφορμή την κηδεία του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα η Εθνική Ομάδα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου αποχαιρετούν τον Τζορτζ Μπάλντοκ, που έφυγε απροσδόκητα και πρόωρα από κοντά μας. Η απουσία και το κενό που αφήνει πίσω του καθιστούν μεγαλύτερο τον πόνο της απώλειας, αλλά η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή και αυτός θα είναι ο σπουδαιότερος φόρος τιμής για την πολύτιμη συμβολή και την αγάπη του για τη γαλανόλευκη φανέλα, για τις οποίες τον τιμούμε και τον ευγνωμονούμε.

Ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του, που χρειάζονται τη στήριξη και τη συμπαράσταση όλων μας.

Καλό ταξίδι»

«Θα μείνεις για πάντα στην καρδιά μας»: Το «αντίο» του Παναθηναϊκού στον Τζορτζ Μπάλντοκ

Η τελετή χαρακτηρίστηκε από έντονη συγκίνηση, με λόγια που αγγίζουν την καρδιά. Τα μέλη της οικογένειάς του απευθύνθηκαν στον Τζορτζ μέσα από επικήδειους που εξύμνησαν το ήθος του, τη γλυκύτητα της ψυχής του και τη βαθιά του αφοσίωση στο ποδόσφαιρο, από τα πρώτα του βήματα μέχρι την επαγγελματική του καριέρα. Αναφέρθηκαν στην αγάπη και την εκτίμηση που είχε κερδίσει από όλους, και με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησαν για τη στενή του σχέση με την Ελλάδα.

Στα social media της «πράσινης» ΠΑΕ αναρτήθηκε ένα «τελευταίο αντίο» προς τον 31χρονο δεξιό οπισθοφύλακα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στην πισίνα του σπιτιού του στα νότια προάστια της Αθήνας, βυθίζοντας τον ελληνικό αθλητισμό στο πένθος.

Rest In Peace George 🕊️

You will always be with us in our hearts 💚#PAOFC #Panathinaikos #GB32 pic.twitter.com/gRl4NfXSE4 — Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 30, 2024

