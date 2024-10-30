To περασμένο καλοκαίρι, ο Μάριο Χεζόνια απασχόλησε έντονα τη μεταγραφική επικαιρότητα, καθώς το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης έληξε με αποτέλεσμα να αποτελέσει επίκεντρο έντονης φημολογιάς. Φυσικά, από αυτή δεν έλειψε ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Κροάτης έχει αγωνιστεί ήδη στην ομάδα και δεν έχει κρύψει την αγάπη του προς αυτή.

Παρόλα αυτά, ο «Super Mario» αποκάλυψε στην κάμερα της Nova, μετά την ήττα της Ρεάλ από τον Ολυμπιακό, πως ουδέποτε υπήρξαν το καλοκαίρι συζητήσεις με τους «πράσινους», καθώς ο ίδιος δεν είχε καμία πρόθεση να αποχωρήσει από τους Μαδριλένους.

Παράλληλα, τόνισε πως εννοεί τα όσα έχει πει για τον Παναθηναϊκό, και πως ιδανικά θα ήθελε να μην είχε φύγει το 2021 για τη Ρωσία και την Ούνικς Καζάν.

Αναλυτικά:

Για το σίριαλ του καλοκαιριού:

«Δεν ήταν αλήθεια! Η αλήθεια ήταν αυτή που θα σου πω. Ήμουν πάντα πιστός στη Ρεάλ Μαδρίτης! Το συμβόλαιό μου ήταν ουσιαστικά υπογεγραμμένο πριν από όλες τις φήμες. Ουσιαστικά όχι ολοκηρωτικά γιατί ακόμα έπρεπε να δούμε τι γίνεται με το ΝΒΑ. Γιατί δεν ξέρεις για το ΝΒΑ λόγω του διαφορετικού χρονικού πλαισίου με την Ευρώπη. Ήταν το πιο σημαντικό για εμένα να δείξω την πίστη μου στους ανθρώπους που έβαλαν ένα μεγάλο στοίχημα σε μένα όταν ήμουν στη Ρωσία και μου έδειξαν πως δουλεύει μια σπουδαία και μεγάλη ομάδα. Μου άνοιξαν την αγκαλιά τους και ήθελα να επιστρέψω την εμπιστοσύνη».

Για το αν σκέφτεται ακόμα τον Παναθηναϊκό:

«Για μένα αυτό που είναι στο μυαλό μου είναι τα τρόπαια! Και για τον Παναθηναϊκό αυτή ήταν μια επιστροφή. Ήλπιζα ειλικρινά να μείνω στην ομάδα και να μην πάω καν στη Ρωσία, αλλά δεν ήταν καν επιλογή ουσιαστικά εκείνη την περίοδο. Ό,τι έλεγα, το έλεγα από την καρδιά μου πάντα. Ήταν κάτι που το ήθελα όσο τίποτα, αλλά ακόμη και αυτό το καλοκαίρι, δεν υπήρξε καμία κουβέντα με τον Παναθηναϊκό».

