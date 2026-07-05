Την επόμενη μεταγραφή του σχεδιάζει ο ΠΑΟΚ, προσπαθώντας να την ολοκληρώσει. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο «δικέφαλος του βορρά» εντείνει τις προσπάθειές του για να αποκτήσει τον Μπαπτίστ Σανταμαρία από τη Βαλένθια.



Ο 31χρονος Γάλλος χαφ έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με τις «νυχτερίδες», ενώ αποτελεί την πρώτη επιλογή του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στον άξονα. Οι «ασπρόμαυροι» φουλάρουν για την απόκτησή του και σύντομα αναμένονται εξελίξεις.

Ο Σανταμαρία ξεκίνησε την καριέρα του από την Τουρ, ενώ το 2016 πήρε μεταγραφή στην Ανζέ. Ακολούθησε μεταγραφή 10 εκατ. ευρώ στην Φράιμπουργκ το 2020, ενώ μόλις έναν χρόνο αργότερα μετακινήθηκε στη Ρεν με 14 εκατ. ευρώ.



Έπαιξε δανεικός στη Νις και ανήκει στη Βαλένθια από πέρυσι, με το ισπανικό κλαμπ να τον αποκτά με 2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έχει υπάρξει διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας.





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