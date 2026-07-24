Δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε διακριτές επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη, διαπραχθείσες λίγη ώρα η μια μετά την άλλη, από άνδρα που φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» («ύψιστος ο θεός»), κι έχει προσαχθεί, σύμφωνα με την επικεφαλής της αστυνομίας της μητρόπολης, που έκανε λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να είναι ψυχικά ασθενής.

A suspect is in custody after a double stabbing on the Upper West Side in New York City on Thursday, police said. Both victims were taken to a local hospital and are expected to survive.



According to authorities, the suspect ran off after both stabbings, and barricaded himself… pic.twitter.com/YNv2eIgABd July 24, 2026

Τα θύματα των δυο επιθέσεων στο Μανχάταν είναι άνδρες, «ασιατικής καταγωγής» και «εβραίος» αντίστοιχα, διευκρίνισε η Τζέσικα Τις, προσθέτοντας πως διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και δεν θεωρείται πως διατρέχουν «κίνδυνο» οι ζωές τους.

Η αστυνομική διεύθυνση της Νέας Υόρκης (NYPD) συνέλαβε τον ύποπτο, που κατά την κ. Τις ονομάζεται Ραούλ Μοράλες κι είναι 51 ετών.

BREAKING:



A man has stabbed 2 Jewish men on the Upper West Side of New York City while screaming “Allahu Akbar” pic.twitter.com/PcB785a3nY — Visegrád 24 (@visegrad24) July 23, 2026

Η έρευνα για να εξακριβωθεί το κίνητρο «συνεχίζεται» και «σύμφωνα με τα θύματα και μάρτυρες, ο Μοράλες φώναξε ‘Αλλάχου Άκμπαρ’ κατά τη διάρκεια και των δυο επιθέσεων. Η NYPD αποτιμά επί του παρόντος αν πρόκειται για πιθανά εγκλήματα μίσους».

«Αν και ο δράστης δεν έχει ψυχιατρικό ιστορικό γνωστό στη NYPD, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας» αφήνουν να εννοηθεί πως μπορεί να «διαδραμάτισε ρόλο η ψυχική του υγεία», πρόσθεσε η Τζέσικα Τις.

«Τέτοιες ειδεχθείς επιθέσεις μίσους δεν έχουν θέση στην πόλη μας», ήταν η αντίδραση του δημάρχου της αμερικανικής μεγαλούπολης Ζόραν Μαμντάνι.

Disgusted by what appears to be another senseless attack on New Yorkers simply because they’re Jewish.



The strength of New York has always been our ability to live together across every faith and background.



Anyone who tries to tear that apart will be met with the full force… https://t.co/jGw3VqCxCI — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) July 23, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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