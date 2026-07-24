Η κυβέρνηση του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την επιβολή κυρώσεων σε βάρος των κουβανικών ιατρικών αποστολών στο εξωτερικό, που θεωρούνται ένας από τους βασικούς τρόπους εξασφάλισης συναλλάγματος για την Αβάνα.

Η Κούβα, η ιατρική εκπαίδευση της οποίας χαίρει γενικής αναγνώρισης στην αμερικανική ήπειρο, στέλνει επί δεκαετίες γιατρούς σε χώρες του εξωτερικού κι εισπράττει αμοιβές γι’ αυτό, εξασφαλίζοντας απαραίτητο συνάλλαγμα για τη χώρα υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962.

Αλλά η Ουάσιγκτον επιδιώκει να στερέψει αυτή την πηγή εσόδων και στοχοποιεί κουβανικές δημόσιες επιχειρήσεις συνδεόμενες με το πρόγραμμα και προσωπικά τον σημερινό υπουργό Υγείας της νήσου, τον Χοσέ Άνχελ Πορτάλ Μιράντα.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, 24.000 γιατροί ή επαγγελματίες της υγείας από την Κούβα εργάζονταν σε 56 χώρες το 2025. Συνολικά, τα έσοδα της χώρας από τις αποστολές αυτές ανήλθαν σε επτά δισεκατομμύρια δολάρια.

Εννιά εταιρείες και δυο πρόσωπα «οι δραστηριότητες των οποίων διαιωνίζουν τον έλεγχο του καθεστώτος στην ενέργεια, στα χρηματοοικονομικά και στην εργασία γιατρών στο εξωτερικό» μπαίνουν στο στόχαστρο των νέων κυρώσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πέρα από τις ιατρικές αποστολές, οι κυρώσεις στρέφονται επίσης σε βάρος επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα, ειδικά της δημόσιας επιχείρησης Empresa de Energia, της Einarbo, που χειρίζεται τις εισαγωγές φυσικού αερίου, καθώς και του Κέντρου Ερευνών για το Πετρέλαιο (Centro de Investigaciones del Petroleo, CEINPET), εταιρείας έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα του αργού στη χώρα.

Η νήσος είναι αντιμέτωπη από την αρχή της χρονιάς με μεγάλες δυσκολίες ως προς τον εφοδιασμό της με ενέργεια, καθώς η Ουάσιγκτον έβαλε τέλος στις παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα στην Κούβα.

Έκτοτε υφίσταται συχνές γενικές διακοπές ρεύματος, ελλείψει καυσίμων για την παραγωγή.

«Το κομμουνιστικό κουβανικό καθεστώς συνεχίζει να εγείρει πολυδιάστατη απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και τη σταθερότητα του ημισφαιρίου», επιμένει στην ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, γιος Κουβανών μεταναστών στις ΗΠΑ — και ορκισμένος εχθρός της Αβάνας.

Σύμφωνα με έκθεση της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΕΑΔ), οι Κουβανοί γιατροί γενικά αμείβονται με το 2,5% ως το 25% των αμοιβών που καταβάλλονται από τις χώρες όπου εργάζονται στην Αβάνα.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ήδη βάλει στο στόχαστρο το πρόγραμμα αυτό πέρυσι. Ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες είχε κατηγορήσει τότε την Ουάσιγκτον πως επιδιδόταν σε «εκβιασμό» σε βάρος κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής για να ακυρώσουν τις συμφωνίες τους με την Κούβα για την ανάπτυξη γιατρών και ευρύτερα υγειονομικών.

Μετά την ανατροπή στις αρχές Ιανουαρίου του μέχρι τότε προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, συμμάχου της Αβάνας, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αφήνει να πλανάται συχνά η απειλή να προχωρήσει σε απευθείας επέμβαση εναντίον της νήσου, κάπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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