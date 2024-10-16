ΠΑΟΚ: Φουλ επιστροφές ενόψει ντέρμπι

Χαμόγελα στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μπορεί να υπολογίζει πλέον στους περισσότερους ποδοσφαιριστές του για το εκτός έδρας ντέρμπι της Κυριακής με αντίπαλο την ΑΕΚ, όπως είχε προϊδεάσει ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στον bwinΣΠΟΡ FM.



Συγκεκριμένα, σε κανονικούς ρυθμούς γυμνάστηκαν οι Μπάμπα Ράχμαν, Ντόμινικ Κοτάρσκι, Γιόνι Ότο, Μπράντον Τόμας και Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Αντιθέτως, οιέμειναν εκτός λόγω ίωσης, ενώ ο Αντώνης Τσιφτσής έκανε ατομικό στο γήπεδο.Στα της προπόνησης, η μέρα ξεκίνησε με την απαραίτητη προθέρμανση και στη συνέχεια οι παίκτες χωρίστηκαν σε ομάδες κι έπαιξαν παιχνίδια 3 Vs 2 και 4 Vs 3 υψηλής έντασης. Το τελευταίο κομμάτι ήταν αφιερωμένο στον τομέα της τακτικής, με έμφαση στην αμυντική λειτουργία της ομάδας.

