Φουλ επιστροφές στον ΠΑΟΚ ενόψει ντέρμπι

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές του να συμμετέχουν στο σημερινό πρόγραμμα της προπόνησης

ΠΑΟΚ: Φουλ επιστροφές ενόψει ντέρμπι

Χαμόγελα στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μπορεί να υπολογίζει πλέον στους περισσότερους ποδοσφαιριστές του για το εκτός έδρας ντέρμπι της Κυριακής με αντίπαλο την ΑΕΚ, όπως είχε προϊδεάσει ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στον bwinΣΠΟΡ FM.

Συγκεκριμένα, σε κανονικούς ρυθμούς γυμνάστηκαν οι Μπάμπα Ράχμαν, Ντόμινικ Κοτάρσκι, Γιόνι Ότο, Μπράντον Τόμας και Αντρίγια Ζίβκοβιτς.



Αντιθέτως, οι Σόλα Σορετίρε και Γιάννης Κωνσταντέλιας έμειναν εκτός λόγω ίωσης, ενώ ο Αντώνης Τσιφτσής έκανε ατομικό στο γήπεδο.

Στα της προπόνησης, η μέρα ξεκίνησε με την απαραίτητη προθέρμανση και στη συνέχεια οι παίκτες χωρίστηκαν σε ομάδες κι έπαιξαν παιχνίδια 3 Vs 2 και 4 Vs 3 υψηλής έντασης. Το τελευταίο κομμάτι ήταν αφιερωμένο στον τομέα της τακτικής, με έμφαση στην αμυντική λειτουργία της ομάδας.
