Παναθηναϊκός: Το κακό βράδυ της περιφερειακής γραμμής και ο Μπράουν

Ο Λορέντζο Μπράουν αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό με σκοπό να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε δύσκολες βραδιές, και το απέδειξε στον αγώνα με την Παρί, ακόμα και αν η ομάδα έχασε.

Σε μια αναμέτρηση όπου ο Ναν ξεκίνησε με τρία γρήγορα λάθη στην πρώτη περίοδο, ο Κώστας Σλούκας ήταν άστοχος και εκτός κλίματος αγώνα, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ δεν βρέθηκε στα επιθετικά επίπεδα που έχουμε συνηθίσει, ο Ισπανός γκαρντ ήταν αυτός που πήρε την «μπαγκέτα» και έδωσε λύσεις με το που μπήκε.

