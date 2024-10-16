Παναθηναϊκός: Το κακό βράδυ της περιφερειακής γραμμής και ο Μπράουν

Ο Λορέντζο Μπράουν αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό με σκοπό να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε δύσκολες βραδιές, και το απέδειξε στον αγώνα με την Παρί, ακόμα και αν η ομάδα έχασε.
Σε μια αναμέτρηση όπου ο Ναν ξεκίνησε με τρία γρήγορα λάθη στην πρώτη περίοδο, ο Κώστας Σλούκας ήταν άστοχος και εκτός κλίματος αγώνα, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ δεν βρέθηκε στα επιθετικά επίπεδα που έχουμε συνηθίσει, ο Ισπανός γκαρντ ήταν αυτός που πήρε την «μπαγκέτα» και έδωσε λύσεις με το που μπήκε.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr
- Υπόθεση «email»: Γιατί κινδυνεύει η Μπενφίκα του Παυλίδη – Τα «μαγειρέματα» με τη Σετούμπαλ, οι συγκλονιστικές συνομιλίες (pic)
- Ο ΟΠΑΠ έμπρακτα δίπλα στο ταξίδι του Παραολυμπιονίκη ποδηλασίας Νίκου Παπαγγελή - 242 χιλιόμετρα ελπίδας διένυσε ο OPAP Champion στο Wheels of Will
- Ολυμπιακός: Το καλύτερο και το χειρότερο διάστημα στο παιχνίδι του
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.