Ο ΟΠΑΠ έμπρακτα δίπλα στο ταξίδι του Παραολυμπιονίκη ποδηλασίας Νίκου Παπαγγελή - 242 χιλιόμετρα ελπίδας διένυσε ο OPAP Champion στο Wheels of Will

Καμία απόσταση δεν είναι αρκετά μεγάλη για να εμποδίσει τον Παραολυμπιονίκη ποδηλασίας και OPAP Champion Νίκο Παπαγγελή από το να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και ψυχικής δύναμης. Αυτό απέδειξε για ακόμη μια χρονιά στο «Wheels of Will 2024», που διοργάνωσε η εταιρεία UPGRADE με την υποστήριξη του ΟΠΑΠ, διανύοντας 242 χιλιόμετρα, από την Πάτρα έως τα Ιωάννινα, σε μια μόνο ημέρα.

Ο Παραολυμπιονίκης ποδηλασίας Νίκος Παπαγγελής και οι ποδηλάτες που τον συνόδευσαν στη διαδρομή των 242 χιλιομέτρων

Ο Νίκος Παπαγγελής, έχοντας νικήσει τον παιδικό καρκίνο, συνεχίζει να μάχεται για τον ίδιο σκοπό, να εμψυχώσει τα παιδιά και τους γονείς που δοκιμάζονται και να αποδείξει τη σημασία της δύναμης της θέλησης. Για ακόμη μια χρονιά, σύμμαχος του Νίκου για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Wheels of Will» ήταν ο ΟΠΑΠ. Σκοπός αυτής της δράσης, που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχομένη χρονιά, είναι η συγκέντρωση χρημάτων για τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», έναν οργανισμό που έχει συμβάλει σημαντικά στη ζωή του Νίκου.

Ο Νίκος Παπαγγελής φωτογραφίζεται με μέλη του συλλόγου «Φλόγα»

242 χιλιόμετρα γεμάτα αισιοδοξία

Ξεκινώντας από την Πλατεία Βασ. Γεωργίου στην Πάτρα, ο Νίκος, μαζί με συνοδοιπόρους ποδηλάτες, ξεκίνησαν αυτό το απαιτητικό αλλά γεμάτο νόημα ταξίδι. Οι άνθρωποι του ΟΠΑΠ, στάθηκαν δίπλα στον Νίκο από την εκκίνηση έως τον τερματισμό, τονώνοντας το ηθικό του σε όλη τη διαδρομή.

Μια από τις στάσεις της διαδρομής του, ήταν σε κατάστημα ΟΠΑΠ στην Άρτα, όπου ο Νίκος δέχτηκε την αγάπη του κόσμου που τον υποδέχτηκε θερμά. Το ταξίδι έκλεισε θριαμβευτικά στην Πλατεία Μαβίλη των Ιωαννίνων, όπου πλήθος κόσμου περίμενε τον OPAP Champion με ενθουσιασμό και συγκίνηση. Παρόντες στον τερματισμό ήταν σημαντικές προσωπικότητες του αθλητισμού, όπως ο Κώστας Κεντέρης, Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, και η Παραολυμπιονίκης Έλενα Παπασταματοπούλου, οι οποίοι τον συνεχάρησαν για την πρωτοβουλία του και την πολύτιμη υποστήριξή του στα παιδιά της «Φλόγας».

