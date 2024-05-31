Στα σημαντικά ζητήματα τα οποία αφορούν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Εστίασε στα όσα συμβαίνουν στο θέμα του Κωνσταντέλια μεταφέροντας την πληροφορία ότι η Σάλτσμπουργκ φέρεται να τα έχει βρει με την πλευρά του παίκτη προσφέροντάς του ένα συμβόλαιο συνολικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων ευρώ για πέντε χρόνια.



Ο ΠΑΟΚ έχει αρνηθεί την πρώτη πρόταση που του έγινε από την αυστριακή ομάδα η οποία πιέζει τον Δικέφαλο του Βορρά να τρέξουν οι επαφές γιατί θέλει να ξεκαθαρίσει γρήγορα το ζήτημα της απόκτησής του. Συμπερασματικά ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου ανέφερε ότι αναμένεται και σύντομα νέα πρόταση από τη Σάλτσμπουργκ στον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αποδεχόταν ένα deal που θα του αποφέρει συνολικά 20 εκατομμύρια.

Στα θέματα των ανανεώσεων οι υποθέσεις τωνκαι αναμένεται να κλείσουν θετικά, ενώ η παραμονή τουπαραμένει δύσκολη.Τέλος επεσήμανε ότι τόσο από τον ΠΑΟΚ όσο και από τονυπάρχει έντονος εκνευρισμός για τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ρουμάνο να αποτελεί στόχο ομάδων από την Τουρκία και την Ιταλία.

